印度最近「喜事連連」，繼連續10天舉國慶祝印巴空戰取得「勝利」後，又高調宣布GDP已超越日本，成為全球第四大經濟體，並聲稱未來3年將取代德國，成為全球第三大經濟體。在莫迪政府大鑼大鼓宣傳之下，整個印度洋溢一片喜慶氣氛，彷彿恒河水也快沸騰了。

最令人嘆為觀止的是，為了彰顯印度在空戰中取得偉大勝利，莫迪政府派出多個宣講團到全球各地巡迴演講，這種操作絕對是前無古人，後無來者，可見印度是多麼渴望勝利。其實也難怪，自從1962年那場戰爭慘敗於中國後，印度確實需要一場勝利來洗刷恥辱。有人說印度人自尊心很強，其實這不是自尊心，而是虛榮心，靠幻想和虛構的勝利來麻醉自己，有意思嗎？外人覺得無聊，印度人卻樂此不疲。

只可惜，宣講團到處受到冷待，不但無法達到預期效果，反而製造了不少笑話。其中日本一站，主人只用了15分鐘接待，客人還沒宣講甚至櫈子還沒坐熱就被送走。而俄羅斯一站，出席者幾乎全是清一色的印度留學生，主辦方原計劃邀請500名俄羅斯大學生，結果只來了17人，其中9人是使館工作人員。這還不是最尷尬的事，美國《紐約時報》用了一整版篇幅還原印巴空戰的真相，揭穿印度「勝利」的謊言，並嘲諷印度新聞機構淪落為虛假消息的出口源。

至於印度聲稱GDP已超越日本，顯然也有吹牛的成分。根據國際貨幣基金組織的預測，印度GDP確實可望超越日本，但不是現在，而是今年年底或明年。印度政府提前大肆慶祝，未免太心急了吧？沒錯，近年印度確實保持較高的經濟增長幅度，一般都在6%以上，但主要是因為其經濟基數較低，加上日本和德國的經濟表現實在差勁，以及匯率變動等各種因素，印度超日趕德並不奇怪。不管怎麼說，目前印度人均GDP也不過是2,000多美元，沒有甚麼好吹的。莫迪誇口2047年印度將成為發達國家，姑妄聽之，信不信由你。

這些年美西方一直在吹捧印度，有些中國人也認為不要小瞧鄰居，不要種族歧視，其實不是小瞧鄰居，也不是種族歧視，而是印度許多現象實在令人不敢恭維。正所謂，人必自重而後人重之，人必自侮而後人侮之。明明打了敗仗還要舉國慶祝勝利，還要全世界到處宣講，這種操作怎麼叫人尊重？