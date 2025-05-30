美國總統特朗普對中國徵收所謂的「對等關稅」無功而還後，其他國家已看穿其底牌，知道他只是色厲內荏，虛張聲勢。果不其然，特朗普批評跟歐盟談判毫無進展，威脅要在6月1日起對歐盟徵收50%關稅，歐盟委員會主席萊恩隨即識趣地致電特朗普，最終獲他老人家首肯，將雙方的貿易談判期限，從6月1日延後到7月9日。通個電話便立即放軟態度，很明顯特朗普只是想找一個下台階，並非對歐盟來真的。

根據美國官方數據，歐盟去年對美國出口超過6,000億美元，對美國進口約為3,700億美元，特朗普深感蝕底。但正如美國無法對中國徵收高關稅一樣，一旦對歐盟徵收高關稅，美國通脹勢必失控。如果說美國從中國進口的是以廉價日用品為主，則從歐盟進口的都是必需品，除了歐洲汽車，還包括藥品、手術器械和原油。這些東西雖然美國本身也能生產，但不可能一下子滿足需求，失去歐洲供應茲事體大。

事實上，全球供應鏈一環扣一環，各國互通有無自古皆然，偏偏特朗普只看貿易順逆差數字，完全不理會實際情況，胡亂打起關稅戰，結果當然弄得灰頭土臉。美國產業支柱早就從製造業、重工業發展為貿易服務、金融服貿、高科技為主，世事不會因為特朗普而轉移，他以為只要揮動關稅大棒就能讓製造業回流，注定只是一廂情願。

正如其「好兄弟」全球首富馬斯克的電動車生意，也是受惠於全球供應鏈的運作模式，將部分車款設在低成本的國外生產，零部件也由其他國家供應，才能造就這個美國電動車品牌在全球大賣。以今時今日美國國內的工人薪金、經營成本觀之，若將所有美國品牌搬回美國生產，售價將會數以倍計，還有何競爭力可言？