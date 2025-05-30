美國國務卿魯比奧又發飆，聲稱要吊銷在美中國留學生的簽證，他在國務院網站上發表聲明說：「國務院將與國土安全部合作，狠狠吊銷中國學生的簽證……我們還將修改簽證標準，以加強對來自中國內地和香港的所有未來簽證申請的審查。」

這則消息乍聽之下，可能讓中國人感到氣憤，但細心想來，也未嘗不是好事，可以使很多中國人、香港人，對所謂的美國文明徹底死心。過去，中國其中一個大隱憂，不是怕美國對華的圍堵政策，而是擔心很多中國人「黃皮白心」，對美西方文明還有許多不切實際的幻想。

有部分內地學生中的尖子向來眼高於頂，聲稱在內地、香港、澳門三地，只有三所大學他們會考慮入讀。這三所大學分別是北京大學、清華大學和香港大學，除此以外，不會考慮在大中華地區就讀，他們寧可花費大量金錢，都要到美國留學。更有一批尖子，就連北大、清華、港大錄取，他們都不會入讀，非要到美國唸哈佛或耶魯等大學不可。

內地不少學子趨慕美國名校，有些固然是因為哈佛等大學實力非凡，但也有很多人只是追逐名牌，其實有好些科目的學術水平，內地大學已不亞於美歐的老牌學府。如今倒好，美國新政府一聲令下，要對中國留學生落閘，最後即使未必將閘門完全關死，但已使大量想留美的外國學生裹足不前。

或許香港真是一處福地，再大的困境之下往往都能別有生機。香港可能是雲集最多名牌大學的城市，百大名校此地獨佔其五。港府應趕快敞開大門，內地尖子到美國留學被拒，我們正好趁機會把他們迎入香港。