美國國務院下令所有駐外使領館，27日起暫停學生簽證、交換學者簽證面談預約，準備實施新規定：擴大審查簽證申請人的社群媒體使用狀況。這顯然是特朗普上任後的又一個地圖炮，而其所造成的影響，恐怕遠遠超出他的想像。

美國每年招收外籍生上百萬人，這些來自世界各地的學生，某些人確實可能並非單純來求學，而是有其他目的，但總體而言，有相當高的比例是全球培養出的菁英，這群菁英在美國深造後，許多人就會留在美國繼續工作或研究，等於每年從四面八方向美國投入數十萬高等人才，這也是美國能在知識領域引領風騷數十年的重要因素之一。

如今，特朗普卻因為認為這些外籍生太多，佔用了美國人的資源，而準備大砍外籍生比例，頭一個就以學術風氣自由的哈佛為目標。但哈佛在美國名校當中，並非外籍生最多的，佔比僅約28%，人數也維持在6,000多人。美國外籍生比例較高的學校，是伊利諾伊理工大學（51%）、卡內基梅隆大學（44%）、史蒂文斯理工學院（42%）與哥倫比亞大學（30%）等。而若以人數來看，紐約大學外籍生人數高達2.7萬人、西北大學2.1萬人、哥倫比亞大學2萬人，都遠超哈佛，特朗普宣稱要將外籍生比例砍到15%以下，必將從經濟與學術層面重創美國高校。

或許在特朗普想來，將這些資源保留給美國本地學生，會讓更多美國人接受更高層次的教育，培養更多本土優秀人才，能夠從根本讓美國再次茁壯。但從現實面而言，當競爭力減弱，優秀人才也會隨之減少，而繁瑣的審查工作，也將阻卻外籍生進入美國。

若特朗普真的這樣幹，數十年來荷里活不斷刻畫的美國夢，可能要就此終結了。