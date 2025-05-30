國務院總理李強剛結束對東南亞多國的訪問，當中最為外界關注的，是他到馬來西亞出席該國總理安華倡議的首屆東盟─中國─海合會峰會。在當前大國競爭加劇的背景下，該峰會的召開可以說意義重大。

就政治層面而言，馬來西亞作為今年東盟輪值主席國，成功推動東盟、中國與中東的海灣國家三方坐在一起會談，凸顯東盟的中立角色，有助提升其國際影響力。此外，峰會三方均為全球南方的重要成員，大家在會議上聚焦維護多邊貿易體制議題，既捍衞發展中國家共同利益，亦間接批評美國優先政策和單邊主義，這一點是北京樂見的。

在經濟層面，東盟以人口紅利見長，中國憑藉市場規模與完善的產業供應鏈主導創新，海合會則以能源資本和區域一體化推動轉型。三方若能通過峰會進一步協調政策，突破非關稅壁壘，將可釋放一加二大於三的協同效應，成為未來全球經濟發展的關鍵力量。

香港近年積極發展歐美以外的市場，大可借鑑東盟─中國─海合會峰會的合作模式，致力打造成為中國與其他國家合作的平台。例如港企可利用本身的專業服務優勢，聯合中國內地與東盟夥伴，整合製造業和數字貿易等不同領域的供應鏈，減少對傳統轉口貿易的依賴，多邊協同、優勢互補。

又如香港在中國與中東、東南亞合作過程中，發揮獨特的超級聯繫人作用，不妨考慮結合國際化優勢，打造成為中國與葡語系國家多方合作的戰略樞紐。具體而言，香港可聯動澳門的中葡論壇，澳門負責政策協調，香港專注金融與市場化運作，為中國與葡語國家的基建、能源項目提供多元化融資渠道。中美持續博弈，香港發揮的空間仍有很多。