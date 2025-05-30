一連兩日談到，俄羅斯深知美國和歐洲已厭棄俄烏戰事，急於求和，不惜犧牲烏克蘭的領土及其他利益，俄軍因此趕於和平來臨前加強攻勢，爭取對俄方最有利的和談條件。言猶在耳，有消息指俄羅斯總統普京已向土耳其提出和議方案。此刻烏方已沒有任何談判籌碼，割地已屬必然，賠款則是賠給美國，與徹底戰敗無條件投降沒有分別。

在另一邊廂，打了超過一年半的以巴戰事亦已去到尾聲。據報哈馬斯已同意美方提出的停火方案，包括釋放餘下仍然生還的所有人質，交還死者遺體，以至放棄在加薩的領袖地位和解除武裝。

哈馬斯跪低求和的原因與烏克蘭相同。其一是雙方實力懸殊，以軍擁有最先進且源源不絕（部分來自美國）的軍備，哈方只有落後10至20年的武器和不斷耗損的兵源。其二是缺乏外部支援，哈馬斯在軍事上原本還有黎巴嫩真主黨、敍利亞激進派、胡塞武裝及伊朗強硬派等阿拉伯朋友的支持，但這些外援在過去一年多已先後被美西方或國內的政敵打殘、分化，如同烏軍在失去歐美支持下迅速潰敗。

拜登政府雖然原則上支持以色列，但同時反對以軍攻佔加薩全境和屠殺巴人；特朗普政府則沒有這些道德包袱，為了取得國內外猶太人的支持，他連「兩國方案」及哈佛大學都可拋棄，令以方更加有恃無恐。部分歐洲國家在口頭上譴責以軍近月的暴行，但不會像針對俄國般對以方實施制裁。

簡而言之，哈馬斯及加薩巴人已近乎被全世界離棄，跟烏克蘭一樣只有棄械投降這唯一選項。不同的是，俄羅斯並無意攻佔烏克蘭全境或趕絕所有烏人，以色列的右翼人士則似乎想將所有哈馬斯武裝分子，以至所有加薩巴人都殺光。