美國總統特朗普自今年1月20日重返白宮，短短4個多月便是非不絕，佢口不擇言嘅作風至今未曾稍改，且變本加厲。呢，不久前侵侵喺社交平台發文，狠批前政府是「人渣」（scum），指拜登在位4年，嘗試通過「扭曲的激進左派思維」摧毀美國，讓數千萬非法移民湧入，當中很多是罪犯和精神失常者。

然而，拜登即使不濟，論者指其早期的施政，包括重返《巴黎協定》，簽署《基礎設施投資和就業法案》等刺激經濟政策，促使美國在新冠疫情引發的經濟衰退中復甦。而如今，侵侵一個「對等關稅」已令全球股市震盪，再令全球經濟衰退，美國智庫指特朗普的加徵關稅是「史上最大的經濟政策失誤」！至於侵侵狠批拜登的移民政策，亦係言過其實，反而佢最近針對哈佛大學，干預學術自由，趕絕外來留學生，才是摧毀美國！

《紐約時報》更狠批特朗普及其家族涉嫌以公謀私，尤其是利用加密貨幣牟取私利。譬如今年1月，特朗普迷因幣「$TRUMP」發行，到3月，有媒體估計項目包括出售代幣和交易費用，至少獲利3.5億美元。同月，特朗普家族控制的「世界自由金融」項目，通過發行代幣籌集5.5億美元，據報獲得75%代幣銷售淨收入、60%營運收入和約4億美元交易費。又如涉及商業利益的，亞馬遜創辦人貝索斯在海湖莊園晚宴上，同意資助第一夫人梅拉妮亞拍攝紀錄片，據聞當中2,800萬美元直接歸佢所有。至於最近接收卡塔爾送出約值4億美元的波音豪華飛機，卸任後再轉交給特朗普總統圖書館基金會，這是美國總統收過最貴重的饋贈。

當然，特朗普不會覺得這是「以權斂財」，作為「商人總統」，佢特別精於「交易」而已！