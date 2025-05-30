香港少子化情況持續，中小學學生人數在過去10年多減少了約10萬人，跌幅達15%，但同期的教育經常開支卻累積增加逾六成。即使計及提升師生比例、推動STEAM教育和增加資訊科技設施等因素，增幅仍難言合理。估計主要成因之一，是雖然每班人數減了，每級的班數也減了，但中小學學校數目卻幾乎維持不變。期間政府更為加強支援學校和學生，推出了林林總總的津貼和資助計劃，令人均教育開支不斷上升。

筆者在今年初向政府提交的預算案建議，其一是要求當局嚴格控制教育經常開支，包括更務實和前瞻性地處理適齡學童減少問題，以及切實檢視現有各項教育資助計劃是否存在重疊、錯配，以至濫用和浪費行為，提升資源運用的效益。筆者樂見政府採納了有關建議，繼早前收緊小一派位及「殺校」準則，本周再公布了中一開班的優化安排及調整中小學資助的方案。

部分教育界及社會人士質疑政府為求滅赤，而針對中小學開刀，但其實即使沒有財赤問題，現有的資助模式及縮班減派政策亦有檢討的必要。

筆者認為，過去政府和教育界是以「大鑊飯」思維應對學生減少問題，包括以「小班教學」為名，不斷下調中小學的最低開班數目和每班學生人數，以保住一些收生不足的學校及其教職員的飯碗。結果導致有些學校每級可能只開到一至兩班，每班只有十多位同學，整間學校加起來只有百多名學生，對教學資源和設施的有效運用，對學生的群體生活、互相學習，以至選修科目及課外活動的選擇等，都是弊多於利。

另一邊廂，雖然整體學生人數減了，不少在教學或其他方面表現（包括照顧有特殊需要、少數族裔或內地新來港學生）優異的中小學，近年收生時依舊大排長龍，學額嚴重供不應求。但礙於近乎一刀切的縮班減派政策，令有關學校不能因應家長的殷切需求而多開班及多收學生。有關情況令大批家長和學生失望，亦有違通過競爭來謀求進步、汰弱留強等原則，長遠不利香港教育朝向高質量和產業化發展。

儘管政府推出多項措施希望提升港人生育率，但即使有效，亦難在短期內見到成果。根據最新推算，香港中一適齡人口將由今年的58,800人，到2031年減至只有約49,800人，跌幅逾15%，有必要及早應對。剛公布的中一開班優化安排，收緊了收生不足中學的「救校」準則，並重新接受持續收滿學生的學校申請加開班數，有助回應家長和學生的選擇，提升香港的教育質量，亦有利教育資源的有效運用。

對於部分教育界人士批評新安排會導致學校「強者愈強」、「弱者愈弱」，筆者認為有關結果沒有甚麼問題，但政府必須做好相關的學生轉校和教師轉職工作，減輕預計有愈來愈多弱勢學校結束營運所造成的影響。