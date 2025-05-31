娛圈單打：被約飯局嬲嬲豬 女神點使靠呢啲

女明星一寸肌膚一寸金，幾多公子哥兒拜倒石榴裙下，傾家蕩產為求一親香澤。之不過，唔係個個女明星都咁發錢寒嘅。呢，好似被譽為TVB最美花旦嘅蔡潔，近日就因為收到飯局邀約而嬲到爆炸，擺明唔恨賺呢啲錢！

蔡潔日前喺社交網透露收到「飯局」邀約，嬲爆回覆「don't send this rubbish again.有病睇醫生唔該！」清高個性獲粉絲一致讚好。嗱，呢啲所謂飯局，醉翁之意不在酒，無非透過中間人拉線，透過一餐飯為有錢佬同女明星搭台，情投意合咪繼續發展囉，否則食完飯收封利是一樣好Happy，有冇下文就自己諗啦。

之不過，家陣網絡詐騙四起，呢類飯局都變得隱秘，大都透過熟人相約，三九唔識七喺社交網公開邀約食飯，分明有古怪，試問女明星點會唔醒扒！一句到尾，好似蔡潔咁劃清界線，潔身自愛，咁咪最安全囉。橫豎伊人靠自己搵落大把，既搬大屋，又換靚車，兼戴名錶，使乜賺呢啲飯局錢！

話時話，女明星飯局有價，早就唔係新聞。好似十優港姐麥明詩，曾自爆被人出價500萬食餐飯兼過一晚，真箇春宵一刻值千金。另一新進女神戴祖儀，亦曾被人出價80萬邀做伴遊。所以啫，蔡潔BB請息怒，被人邀約飯局，皆因你又靚又出名咋。咁當然，連「筍盤」黃宗澤都溝唔掂女神，好心其他人咪白撞！

講開又講，蔡潔不嬲被指撞樣女神李佳芯，成日被外界拿來比較，搞到蔡潔BB好不以為然，強調大家並不似樣。家陣Ali黯然離開大台，蔡潔則拍攝機會不絕，終於唔使再被人相提並論，美貌獨霸TVB，可以笑番啦！