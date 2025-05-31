世界視線：澤連斯基訪柏林　德國難當救命草

5月28日，烏克蘭總統澤連斯基率團到訪德國首都柏林，商討俄烏戰事的最新進展，以及如何應對俄羅斯的新一輪攻勢。德國總理默茨宣稱，德國及其盟友不再對援烏武器設置射程限制，相信此舉有助打擊莫斯科。對此，俄羅斯警告相關決定非常危險，此前俄方已多次強調，倘北約「越界」，俄方將採取嚴厲報復行動，不排除針對歐盟本土的一些相關目標。

今次烏克蘭代表團到訪，最關心的是德國何時會向烏國提供射程可達500公里的金牛座巡航導彈。惟德媒報道，德國內閣對此仍有保留。首先，這種導彈操作非常複雜，需要受過專業訓練的部隊人員操作。德國若短期內交付，便需由德軍在烏克蘭直接操作，這將被俄方視為參戰，後果非常嚴重。

此外，金牛座巡航導彈含有美國先進技術成分，若用於打擊俄羅斯本土，還需要得到美方允許。難怪無論是前總理紹爾茨，還是現任總理默茨，皆一直聲稱供應該款導彈須經北約審議並獲批准。

值得注意的是，德國無論是右翼民粹的另類選擇黨、左派的左翼黨，抑或是左翼民粹的莎拉．瓦根克內希特聯盟，皆對此予以反對，理由是金牛座巡航導彈具攻擊性，倘提供給烏克蘭，已超出德國用作自衞的範疇，甚至涉及德軍赴烏參戰，有可能違憲及起碼要經聯邦議院審議通過。

反對派更質疑，這類武器是否真能扭轉戰局。此前海馬斯導彈、豹2坦克、愛國者防空導彈與F16戰機，均被宣揚是「可改變戰場形勢的神器」，但最終不少已成為廢鐵，俄軍還是成功步步進逼。

此外，澤連斯基亦關注德國如何可繼續供應武器，尤其是彈藥與防空系統，並希望歐盟能在烏克蘭本土投資生產更多武器，以供戰場之用。然而，默茨表示，德國政府暫不會公開透露是否向烏提供金牛座巡航導彈，以保持「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），旨在讓俄方無法預判行動而無從應對。

隨着美國總統特朗普抽身俄烏戰爭，默茨被視為澤氏政府的「救命草」。然而，德國國內有聲音警告政府，德國根本無實力取代美國，為烏克蘭提供國家安全保障。更何況，烏克蘭是吸資的無底深潭，德國和歐盟根本無法滿足。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻