正論：再輸入技術專才　須平衡本地飯碗

打工仔壓力山大，不僅有被AI取代之虞，同時要面對外勞競爭。港府宣布，容許再輸入8種技術工種、非學位專才，人數達到1萬，並將年齡限制由35歲放寬至40歲以下。值得注意的是，過去輸入外勞，有關行業必須先經過公開招聘，證明請不到本地人始可輸入，惟今次卻可豁免市場供應測試。有勞工代表擔心，輸入大量技工專才將衝擊本地就業市場，一旦失業率進一步攀升，要求政府叫停有關計劃。

當局指出，每項技術工種可佔用配額為3千個，包括新型工業、護士、飛機維修、升降機及電梯技術員等。申請者須符合清單列明的學歷、年資、專業技能如執業註冊或牌照等要求。根據規定，相關專才須在申請前先獲本地企業聘用，薪酬待遇亦須達同類工作的市場水平，以免拉低整體行業薪酬。由於上述行業皆「好缺人」，故容許業界毋須經歷長時間招聘以節省時間。

誠然，按2023年人力推算報告，2028年本港整體人力短缺將達18萬人，三分之一為熟練技工，若不及時補充，勢必影響城市運作，輸入技工專才無可厚非。惟正如錢幣有正反兩面，出發點再好的計劃，若不做好把關，也會引致反效果。有工會便表示，目前本港約有6,200名註冊升降機技術人員，若將引入專才配額設定為3,000人，人數已相等於整體的四成多，短期內勢必對從業員帶來衝擊。尤其專才年齡放寬至40歲以下，某程度失去輸入年輕新血的原意，可能會讓本地年紀較大的技工即時失業。

與此同時，如何認證專業資格亦有疑問。有議員舉例指出，機電工程署處理電業工種人員註冊申請的做法是，持有內地工作經驗的申請人，必須在國內找公證處為其工作經驗進行公證，並持有「特種作業操作證」或類似工作許可證明。但工會留意到，不同地區的公證處做法不一，也不擔保申請人過往真的有從事該工作或受僱於某公司，只認證公司信由該公司發出。換言之，若有不良公司為他人偽造工作證明，公證處未必能夠發現，機電署也有機會被誤導。

當本港大學招收內地生時，也出現內地生學歷造假事例，即使只是個別事件，但議員擔心類似情況在輸入專才時發生，顯然不是杞人憂天。何況技術工種「專才」這個名稱只是講得好聽，性質跟外勞無異，也跟政府過去引入的高學歷專才不同，依然用「專才」這個稱呼，恐有淡化衝擊基層勞工市場之嫌。

不管如何，本港目前面對兩難：一方面是人口老化，勞動人口減少；另一方面是外部競爭愈來愈激烈，打工仔既要面對專才和外勞的加入，又要面對被高新科技取代的危機。早前恒生銀行大裁員，便將部分工種AI化，未來人力需求有減無增。本港最新失業率已升至3.4%，較前增加0.2個百分點，為27個月以來的高位。港府引入專才又好，輸入外勞也罷，最重要確保質素，做好把關，更須謹慎平衡本地勞工飯碗。