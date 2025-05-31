產評：美霸家衰口不停　美元資產添壓力

中國人有句說話，叫「家衰口不停」！美國特朗普政府上台以來，被其本人吹噓「最偉大」的舉措，是發動全球貿易戰，在被稱為「解放日」的4月2日公布向各國徵收對等關稅，繼而又彈出彈入，想開天索價。就在與各國進行貿易談判之時，卻遇上美國法院裁定其一系列關稅之舉屬違法。雖然白宮已取得上訴法院裁定關稅措施可暫時恢復實施，但到底最高法院如何判決，仍充滿變數。事件反映美國內部對特朗普的施政存重大分歧，其霸道作風非但影響全球，更衝擊美國內部體制穩定性，為正受「債彈」威脅的美元資產徒添沽壓。

特朗普的施政作風，予人的印象是憑直覺行事，沒深思熟慮，且大搞民族主義，有風使盡𢃇，將商場手段用於外交，反口覆舌，言論不負責任，例子不勝枚舉。可礙於美國的軍事和金融霸權，各國只有就範坐低談判。可實際上，關稅政策如雙刃劍，不僅影響美國貿易夥伴，還有美國企業利益和美國人的飯碗，更關係到美國危如累卵的債務問題，故招來美國逾10州聯合起訴。

美國國際貿易法院近日裁定特朗普政府的關稅政策違法，主要認為特朗普援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並不賦予總統無限制地對全球商品徵稅的權力，簡單講就是白宮不能濫用IEEPA來繞過國會行事，更何況美國的貿易逆差是接近半個世紀的現象，構成的所謂不尋常而嚴重的威脅是否處於「緊急情況」，有商榷餘地。對此，特朗普上訴的理據，是法院不應干涉總統對於緊急狀態的判斷。

到底奉行三權分立體制的美國，是否賦予總統這無限的判斷權力，已引起內部激烈討論。接下來，若最高法院否定特朗普的關稅政策，意味支持白宮減稅政策的關稅財政收入將消失，那美國天量債務及政府財政赤字如何應付？若最高法院判決總統的政治判斷與行政權力至高無上，可任意宣布緊急狀態來集權攪局，司法與立法部門概不得掣肘，那將是美國體制有史以來最大的挑戰。別忘記，關稅政策正面對的不僅是多州所提的訴訟，同時還有其他企業團體在興訟。

由關稅政策掀起的行政與司法對抗，任何結果都暴露特朗普主政的美國內部正撕裂，激化在全球投資者眼中的「美國信用風險」，對美元資產穩定而言，形同投下「震撼彈」！

是故，今次法院宣判之初，美債息反升，正反映市場擔心說好的關稅財政收入生變，特朗普的減稅政策，政府財政錢從何來？在這起訴訟有最終判決前，相信各國都傾向觀望，不急於與美達成貿易協議。雖然特朗普政府可引用其他法例來向各國加徵關稅，但白宮的權威性勢被削弱，加上特朗普正對各著名學府開刀，換來的是內部更多有財有勢有識之士的反對，繼續如此搬石砸腳，可以預見迎面而來的美國經濟衰退甚至滯脹，是由特朗普政策替美國人討的苦，也為全球各路資金提供更大動力，以增加非美市場投資，來降低美元資產風險敞口，共同重塑普惠的新全球化發展模式。