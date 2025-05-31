中國在中東的政策似乎十分模糊，中國拉攏沙特阿拉伯與伊朗和解，是外交上一大突破，大有改變中東局勢的機會。中國與伊朗簽署25年長期經濟合作協議，正當伊朗飽受美國及西方制裁之苦，無疑是雪中送炭，亦有穩定伊朗及中東局勢的目的。

可是，以色列在戰場上不顧一切地推行種族主義，打敗真主黨和哈馬斯。敍利亞變天，美國拉攏沙特阿拉伯，形勢又變。即使俄羅斯亦與伊朗達成全面戰略夥伴關係條約，對伊朗提供幫助，但主要還是用能源交換伊朗的導彈。一如中國購買伊朗受西方制裁的石油和天然氣，為了本國利益多於救助伊朗。中俄在中東勢弱，俄羅斯在敍利亞的軍事基地備受壓力；中國在黎巴嫩的聯合國維和部隊也只是擺着，無多大政治意義。中國積極推動伊朗的核談判，但主導力量在於美國和西方，中國僅能打邊鼓。

假若現時形勢不變，以色列全面佔據加薩和西岸佔領區，執行種族清洗，甚或攻擊伊朗，擴大在敍利亞的軍佔區，中俄都會被排斥在中東以外。沙特阿拉伯等依然可與中國交往，但已經與前大不相同，它們會恢復依附美國的關係。美國也必然打擊中國與海灣諸國的合作發展。失掉中東，俄羅斯在中東以外更受壓力，烏戰不休，制裁加劇，迫使其更趨軍事化，回復至歷史上傳統的歐俄抗爭格局。

中國則本來在中東無甚立足點，若被排除在外，也不過是回復舊觀。但在能源供應方面會受到美國壓迫，能源進口多元化還要加強努力開拓。而中東市場無法開拓，歐洲依附美國，國際上兩大市場便形成對華進口的障礙，國際政經形勢，中國的發展勢頭可能便會逆轉。

正因如此，中國際此應積極參與中東巴勒斯坦的鬥爭，以色列若在加薩受挫，美國不會讓其攻擊伊朗，伊朗可保，中俄便可借之為中東的據點，繼續購買伊朗能源支撐伊朗反擊，也給中東反猶各族有伊朗復振、可一起對付美以的希望。伊朗勢弱，但若伊朗政權不改，還是會對以國構成威脅，也使海灣諸國以至土耳其有所觀望。以色列國內與國際反戰聲音會增強。

若中國參與，積極在外交拉攏各國抑制以色列，更有機會讓以色列國內反戰勢力抬頭，衝擊猶太復國主義政權，留巴勒斯坦與中東一條活路。為人為己，中國不能畏首畏尾，猶豫不決。