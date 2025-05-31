這兩天，中國國防部長6年來首次缺席在新加坡舉行的「香格里拉對話」，中國只派出國防大學代表團與會。在這個對話會上，美國國防部長海格塞斯將發表講話，代述總統特朗普的「南海政策」。美國知情官員吹風，海格塞斯的講話，旨在「拉攏盟友對抗中國」；這是特朗普承繼拜登政府的做法，逢國際場合拉幫結派針對中國，對此中國心明眼亮。

此前幾日，兩架中國空軍大殺器「轟6」部署在南海西沙永興島；與此同時，還有兩架運20大型運輸機和一架空警500預警機部署。永興島是西沙最大島嶼，轟6「滿彈」起飛，可覆蓋台灣島、南沙各島，其掛載的各種尖端導彈極具威懾力。今次「轟6」部署永興島展現力量，是對美國防長在香格里拉對話會上要「大放厥詞」的悄聲警告——南海已經不是美國張牙舞爪、撒野的地方，美國防長要大放厥詞，就要小心不要鬧出笑話！

當然，海格塞斯今次也是有備而來。日前，美國和菲律賓展開代號「2025海上勇士合作」聯合演習，日本陸上自衞隊和南韓海軍陸戰隊首次參加軍演，英國航母威爾斯親王號戰鬥群「也應菲律賓要求4月起航往南海」，為美菲助威；較早時，美國、澳洲、菲律賓展開加強戰鬥能力的聯合巡航。所有這些都是美國率領盟友在台海、南海、印太區衝着中國來的，都是在對中國進行軍事威脅。

然而，這套傳統的威脅伎倆已經老掉牙，在中國強大的國力和軍力、先進武器面前，只能自暴其短。惟山姆大叔為了維護臉面，又要擺出自己很強、不怕中國的架勢，又要用「雙方軍事管控風險」掩飾自己的膽怯無能，繼續在南海搞出各種「威懾」中國的軍事動作，給自己和盟友壯膽。所謂「香格里拉對話」，就成了這樣一個愈來愈無聊的宣傳場合。事到如今，美國若是還想藉這個場合忽悠盟友、劍指中國、宣傳自己，中國就大可不必陪它玩，派個學校代表團足矣！