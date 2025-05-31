過去不少中國人都有一個「美國夢」，自由天堂，人權公義，香甜空氣，遍地黃金，那是多麼神奇而美妙的地方，既令人嚮往，更令人瘋狂，有條件和沒條件的中國人都爭相往裏面擠，甚至不惜砸鍋賣鐵把孩子送去讀書。如今才發現，「美國夢」不過是一枕黃粱，時代變了，夢也碎了。特朗普政府揚言撤銷中國留學生簽證，還要進一步嚴格審查中國內地和香港學生的簽證申請，不僅扯下了自由開放的漂亮外衣，也撕碎了不少中國人的「美國夢」。

中方批評這是政治歧視和迫害，向美方提出嚴正交涉。其實沒有好交涉的，此地不留人，自有留人處，既然美國不歡迎中國人，中國人何必還要硬湊上去？難道全世界只有美國才值得留學？實際上，美國對中國留學生的打壓非自今日始，這些年不知已有多少人被惡意刁難，多少人被無端扣查，多少人被無理驅逐，有美國政客甚至指所有中國留學生都有「間諜」嫌疑，在如此恐怖的氛圍下，還有這麼多中國學子趨之若鶩，這才是咄咄怪事。

國際學生每年為美國帶來440億美元經濟利益，中國留學生佔比超過四分之一，反而換來各種歧視和打壓，何苦呢？很明顯，這正是典型的崇洋媚外心理。有位來自中國的女學生，曾在美國大學的畢業典禮上大讚美國空氣香甜，而在中國需要「戴五層口罩」，企圖以此討好美國人，換取一張綠卡，結果弄巧成拙，既找不到工作，更得不到綠卡，不得不灰溜溜離開其心目中的自由天堂。輾轉到了南韓，同樣無法立足，最後只能回到「戴五層口罩」的中國，這種人能夠獲得國人原諒嗎？

美國空氣是否香甜不知道，人們只知道美國到處都是流浪漢和癮君子，隨時隨地都有槍擊案和零元購。尤其是特朗普的排外政策之下，種族歧視的問題更加惡化，針對亞裔人士的暴力事件無日無之，這樣的國家怎麼看都不像自由天堂。

君子不立危牆之下，近年愈來愈多科學家選擇離開，豈是無因。美國《自然》雜誌早前公布一項調查結果，在1,600多名受訪的科研人員中，超過75%正考慮離開美國。隨着特朗普加緊打壓哈佛大學，政治迫害中國留學生，選擇離開美國的科研人員必然更多。老美自毀根基，對中國來說不正是一件好事嗎？難怪連美國學者也認為未來將是中國的世紀。