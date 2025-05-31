特朗普對哈佛大學出手後，現在更將黑手伸向所有中國及香港的留學生。美國國務院宣布，將撤銷包括香港在內的部分中國留學生簽證，特別是跟共產黨有關、會對美國安全構成威脅的學生，強調絕不容許中共竊取美國科研成果及知識產權。

到美國讀書的國際生，以中國及印度佔最多數，特朗普忽然將中國留學生趕絕，美其名曰保護國家安全，將更多升學機會留給本地生，但事實是否如此？絕大多數留學生都是為了讀書，根本不是如華府所說的竊取美國科研成果和知識產權，更何況，美國在過去之所以稱霸全球，正是因為其文化大熔爐精神。如今忽然閉關鎖國，無異於自絕天下。

早前英偉達首席執行官黃仁勳才表示，全球一半AI人才都是華人。美國今日是趕絕中國留學生，難保下一步便是逼走所有在美華裔科學家。事實上，這年頭從美國回流的中國科研人才有增無減，2024年年中至今，已有近20位頂尖科學家從美國返國。DeepSeek的關鍵工程師潘梓正亦曾在英偉達實習，最終離開，連美國學者也慨嘆留不住人才。單靠本地人支撐，美國科技界未來還能否領先世界，實在存疑。

更須指出，國際生已成美國教育產業的最大收入來源。2023/2024學年，美國國際生人數超過110萬，除非獲得獎學金，否則他們所交學費是本地生的1.5倍。僅2023年，國際生對美國經濟貢獻超過500億美元，當中包括學費、住宿、交通和購物消費等等。

美國蠻纏胡攪，英國第一個受惠，掩住半邊嘴笑。有香港留學代辦機構表示，光是過去幾日，查詢到牛津、劍橋、倫敦政治經濟學院升學的個案暴增70%，不可謂不誇張。