踏入2025年至今，中國大抵上仍保持平均每月一個好消息的勢頭，最新喜訊是華為公司成功研發出5納米晶片，正投入量產，若然果真如是，中美兩國晶片技術的差距，又拉近了一步。

華為的作業系統，早已領先世界。外國的安卓系統可以用於手機，卻不能用於汽車和個人電腦；蘋果公司的系統可以用於手機和個人電腦，卻未能完全適用於汽車。反觀華為，手機和個人電腦的系統都十分成熟，後來又擴展至汽車，更發展出自家的智能駕駛模式。世界潮流趨向萬物互聯的概念，華為是全球走在最前的一家公司。

美國要打壓華為，由特朗普上一任當總統的時候就開始，到他連任失敗下台，又到如今再次上台，他的圍堵和壓制措施從未止息，但華為非但沒有倒下，反而愈發茁壯成長。這家公司的表現，真會讓很多反華者恨得牙癢癢。

還是英偉達創辦人黃仁勳夠清醒，近日他表示，美國對華的禁運和壓制措施「從根本上是錯誤的」，最後只會證明對自己的損害，遠遠比中國更大。以英偉達為例，黃仁勳指公司出產的晶片，在中國市場佔有率由高峰期的95%，已急降至50%，如果再禁運H20晶片，更會失去超過150億美元的銷售額。

黃仁勳看到的問題，白宮精英們未必看不到，只是眼見今日的中國不僅「超英趕美」，而且快將「趕美再超美」，他們心急如焚，覺得總不能坐着甚麼都不幹，於是試圖去撲火，但又找不着合適的東西，便隨手抓起一把柴薪投進去，到頭來柴薪愈多，火勢愈猛。如今中國製造的品牌，已逐漸成為先進和優質的代表，它們的勢頭猶如烈火燎原，正燒向全世界。