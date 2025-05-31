在白宮橢圓形辦公室中，特朗普被記者問及對「TACO Trade」的看法時勃然大怒：「那叫談判！」還回嗆記者：「拜託，不要再問這種惡毒的問題了！6個月前，這個國家幾乎完蛋，大家都認為沒救了。你現在問這種問題，真是太離譜了！」

到底甚麼是TACO Trade？特氏又為何如此生氣？TACO Trade是「Trump Always Chickens Out」的縮寫，意指「特朗普終究會退縮」，理由是自從特朗普2.0以來，特朗普對幾乎所有的事情都呈現退卻，從關稅戰爭、俄烏戰事、加薩地帶問題到應對胡塞武裝，特朗普都是一開始信心滿滿，最後卻是荒腔走板，TACO之名不脛而走，反倒成為市場指標，讓投資者不用對特朗普的說法反應太快，因為到最後終究會緩解反彈。

最先提出TACO交易概念的，就是《金融時報》專欄作家阿姆斯壯，他認為市場已看穿白宮對經濟壓力的低容忍度。密西根大學經濟學和公共政策教授沃爾弗斯則抨擊，特朗普政策的反覆創造了前所未有的市場混亂，投資者開始押注特朗普的決心到底能持續多久。

身為美國總統，特朗普對自己被人這樣看穿手腳當然不爽，他辯解說他的反覆都是談判技巧：「我把對中國的關稅從145%降到100%，再降到另一個數字，還要求他們全面開放市場，你說這叫縮回去？」「我對歐盟喊出50%關稅，他們立即就來談，這叫縮回去？」但無論他如何自圓其說，都沒辦法否認，他到現在都沒辦法搞定與中國和歐盟間關稅的事實。

儘管聰明的投資者可利用特朗普的反覆性格賺錢，但美國總統說話如此顛三倒四、出爾反爾，到頭來終將重創美國，苦果也由人民買單。