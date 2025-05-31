印度在早前的印巴衝突中，被巴基斯坦軍方擊落多架戰機，被外界恥笑不像大國。不過，印度一個政府智庫日前引述國際貨幣基金組織（IMF）數據，力證印度今年已超越日本，成為全球第四大經濟體，並有望在兩年半到三年內超越德國躋身前三。印度到底是名副其實的世界大國，抑或只是南亞地區大國，成為近來輿論界一個頗為有趣的話題。

日本的國土面積為37.8萬平方公里，在全球排第62位；印度實際控制的領土面積則有316萬平方公里，是日本的8.3倍，位列世界第七。人口方面，日本去年的總人口為1.2億，已經是連續14年負增長；印度的人口有14億，對比之下是日本的近12倍，亦是全球第一人口大國。總括而言，印度和日本的國土面積與人口規模根本不在一個檔次，前者是巨人，後者是小孩。兩國在這兩方面的巨大差異，決定了印度的整體經濟實力早晚會比日本強大。

但印度的GDP總量到今年才超過日本，很大程度上得益於人口紅利因素。印度的14億人口之中，有六成人是青年。政府憑藉這個龐大的年輕勞動力資源，快速推動經濟發展。而日本作為全球老齡化最嚴重的國家之一，65歲以上人口佔比近三成，面臨勞動力短缺問題，只能眼看着印度不斷追上來。

從正面角度來看，印度這次超過日本成為世界第四大經濟體，標誌着全球經濟格局出現重大調整。新德里政府將人口規模轉化為市場優勢，亦為發展中國家提供一個非對稱競爭的新範式。但不爭的事實是，印度儘管經濟發展總量不斷增加，貧富差距問題依然非常嚴峻，有兩億多人處於赤貧的生活狀況，人均GDP不足日本的一成，凸顯其大而不強的特點。印度超越日本只有數字上的意義。