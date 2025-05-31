過去幾天美國總統特朗普應很難捱，首先是美國國際貿易法院頒下震撼但實乃意料之內的裁決，裁定特氏濫用《國際緊急經濟權力法》向多個貿易夥伴亂徵所謂的「對等關稅」，以至以打擊毒品芬太尼不力為由，對中國、加拿大和墨西哥加徵額外關稅，全部都超出總統權力，並下令政府在10天內糾正。特朗普政府即時提出上訴，獲准暫時維持措施。

不過從另一角度看，法院的裁決也給了特朗普一個極佳的下台藉口。「對等關稅」出台後，引發美國股市、債市及匯市三市齊跌，民眾因擔憂物價暴升及供應斷鏈而爆發搶購潮，迫使特氏很快就宣布將措施暫緩。當中，中國企硬向美國實施反制，特氏一度將對華關稅加至天價報復，但不到一個月，兩國又突然言和，互減關稅。日前特氏威脅對歐盟貨品開徵50%關稅，更僅僅維持了兩天便退縮。可見在龐大的市場和選民壓力下，特氏就是吃了偉哥也硬不起來。

往後特朗普政府大可將自己不斷「龜縮」的責任，推卸給MAGA口中的「司法政變」，希望將右翼民眾的不滿遷怒於那些非民選、並非由他任命的聯邦法官。特氏的其他瘋狂自殘政策，例如對哈佛大學及所有中國留學生的打壓，也可照辦煮碗通過他人的司法挑戰來收回、推倒。事實上，全美各地的民主黨人與左翼自由派亦正在這樣做。

然而，特朗普的任期僅過了4個多月，多項競選承諾已一一落空，其極右忠實支持者或會接受這並非特氏的錯，但真正促成他當選的中間保守派則未必這麼易受騙。後者並不在意俄烏或以巴戰事有否緩和，甚至也不關心移民或毒品問題，他們關注的是經濟、稅收、就業和金融市場表現。這幾方面特氏至今都交了白卷，甚至愈搞愈衰。