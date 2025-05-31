曾經豪花2.5億美元支持特朗普重返白宮的大金主馬斯克，一度融入特朗普家中，尋且自稱是特朗普「第一兄弟」，之不過，兩人如膠似漆的關係已經不再。領導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克，於周三正式宣布會離開聯邦政府，佢周二批評特朗普及共和黨在國會推動的稅改法案令人失望。馬斯克所指的是，特朗普大力支持的「大而美法案」將帶來巨額支出，該法案綜合減稅和加強移民執法措施，會增加聯邦赤字，削弱政府效率部的成果。依老朽看，這只是藉口，藉此抽身而退，回歸其本業。

馬斯克與特朗普近期不咬弦，從一些蛛絲馬迹可以窺見：佢早前曾對特朗普的顧問表示，將在2026年中期選舉前，向特朗普團隊所控制的組織捐贈多一億美元，然而近期佢透露有意削減政治開支；據知情者透露，上述捐款截至本周尚未落實。至於特朗普，周三拒絕直接回應馬斯克，侵侵坦言對法案並非全部內容都滿意，但讚賞共和黨通過法案的努力，期間一次都未提及馬斯克的名字。

關稅上，馬斯克一開始便不主張對中國狂加關稅，但佢亦冇辦法可以說服特朗普。特朗普的關稅戰，以為可「讓美國再次偉大」，誰知被美國國際貿易法院裁定越權。特朗普被打臉，立刻向法院上訴，原本以為官司有排拖，誰知聯邦巡迴上訴法院周四暫緩紐約聯邦國際貿易法院裁決，恢復實施特朗普政府的全球對等關稅政策，再一次說明「誰大誰惡誰正確」。說回馬斯克，佢抽身而退，除了深明特朗普「難侍候」，更重要是旗下電動車公司特斯拉今年首季盈利按年大跌逾七成，專家多歸咎其專注聯邦政府事務，如今重回商人本色，特斯拉有救，更何況馬斯克業務百足咁多爪！