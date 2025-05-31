美國負債高達37萬億美元，多年來一直以債養債，只是現在已到危及財政健康的關鍵時刻，特朗普上任後不斷削聯邦政府開支，最新動作是削減白宮國家安全委員會編制，計劃將現時約350人的委員會削至數十人，此舉勢令被視為總統最高智囊的白宮國家安全委員會泡沫化，特朗普的算盤是由國防部、國務院等機構「併購」這個委員會，但美國老牌政客卻擔心特氏會徹底弱化美國。

說到白宮國家安全委員會被裁縮，很多美國人都感不可思議，因這部門專責向總統提供重要地緣政治與風險意見，是美國掌控全球的大腦組織。但日前，白宮幕僚向相關委員會僱員發出電郵後，限各人30分鐘內收拾個人物件離開，這安排應與他們負責絕密工作，故必須及時中止特殊權限有關。一向負責白宮絕密工作的百多名僱員忽然連飯碗也保不住，很多人潸然淚下。

根據美國媒體引述不同渠道的消息指，該委員會約有350人，料會縮減到100人以下，有說最終人員只有約50人。部分職能會轉移至國務院及國防部，惟後兩者都是大裁員的受害部門，本已五勞七傷，現在又要兼顧新職能，白宮之亂，聯邦政府之亂，可想而知。

分析指，特朗普叫嚷要「讓美國再次偉大」，但一個「瘦子」（指美國各部門削減開支和人手）怎樣能夠偉大呢？

特朗普早前公布明年預算案建議，決定一舉削減明年聯邦政府開支高達1,630億美元，當中，國務院轄下被大削500億美元，主要開支均是美國用在境外的國際開發署對外援助計劃。

削開支幾乎覆蓋全美公共部門，連每年預算為240億美元的美國太空總署也被狠削24%金額。還有特朗普極不喜歡的兩家媒體──美國公共廣播電視（PBS）和全國公共廣播電台（NPR）也被停止資助。這是繼月前美國之音等機構被大裁員後，另一個向公共傳媒開刀的決策。

特朗普削開支不遺餘力，與美國的財政危機已到一觸即發的地步有關。穆迪近期下調美國主權評級，也就是說，3大國際評級機構都看淡美國的財政狀況，全將評級下調，此舉象徵美國的還債壓力更大，也影響美國之後的國債拍賣。

其實危機已經掩至，上周國債拍賣結束後，美國股市便應聲下跌800多點，殺戮戰場還有債市及匯市，美元進一步下挫，美國10年期及20年期國債孳息率均急升，名副其實是另一次股債匯三殺。

隨着5月份結束，6月到來，美國又到償債關鍵時刻，37萬億美元國債等於一年的利息開支高達1.2萬億美元，這絕不是一個數字而已，而是真實的壓力，現在的情況是美國雖可繼續拍賣國債，但成本已大增，且美國政府還要擔心別國以美債作武器，與美國談判關稅。

人怕窮，一國一地也不例外！