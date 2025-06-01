正論：連日被迫飲污水　民生不能靠張嘴

早前屯門區五日內兩度爆水管，多幢大廈斷食水斷鹹水，路面交通一度受阻，居民叫苦連天。詎料一波未平一波又起，粉嶺皇后山邨又爆出食水受污染驚魂，自來水夾雜大量黑點，連濾水器濾嘴都極速「變碳」，狀甚駭人。部分居民不敢飲用食水，連沖涼也擔驚受怕，水務署和房屋署則老調重彈，強調抽驗水質正常，已安排人員清洗喉管。

新樓理應較舊樓少問題，但2022年始入伙的皇后山邨，卻非首次被居民投訴食水水質受污染。早在入伙初期，已有多幢大廈的居民發現食水變黃，更有黑色小顆粒夾雜，有居民聲稱洗頭後加劇脫髮，擔心食水受污染影響健康。當時水務署和房屋署同樣回覆已檢查水質，證實適合飲用，並安排各座大廈洗水缸，事件暫告一段落。

詎料污水噩夢數年後捲土重來。日前有居民在網上發圖發文，指連日來均見家中食水有大量黑點，懷疑遭不明物質污染。其後有人指熱水爐輸水速度明顯變慢，懷疑被黑點堵塞。亦有居民表示，平日在家使用的食水濾嘴只會呈啡色，但日前發現濾嘴黑點愈來愈多，換上全新濾芯不足5分鐘「即刻變碳」，黑點為「黐立立」的油性物質。

儘管今次水務署和房屋署反應算快，接獲投訴即派員到上址抽驗水質，並安排清洗該邨的政府喉管。但同類事件隔一陣子便重複發生，顯然並非小事，也不是「頭痛醫頭」便能解決問題。正如居民所說，回家連開水喉沖涼也膽戰心驚，遑論飲用，簡直就是住不安心。當局必須找出源頭所在，徹底根治問題，必要時應更換所有喉管。與此同時，房屋署亦要加強對管理公司的監管，食水受污染是否跟沒有定期清洗水缸有關。

所謂民生無小事，市民辛勞工作一整天，回家後但求有啖安樂茶飯，怎料連食水也出事，無法安居樂業，試問怎麼可能活得有幸福感？由此可見，食水安全茲事體大，不能輕忽。事實上，2015年本港曾發生轟動一時的食水含鉛事件，啟德啟晴邨率先被發現食水含有污染物，接連有11座屋邨相繼發現食水異常，有居民更驗出血鉛超標。政府其後成立調查食水含鉛量超標專責小組，證實食水含鉛量超標，最終多座屋邨須安排換喉，當局另需為邨內婦孺安排驗血，水務署亦發表「提升香港食水安全」行動計劃，採納世衞食水安全標準。往事並不如煙，當局豈能好了傷疤忘了痛，重蹈食水被污染的覆轍？

再說，除了食水受污染令居民惶惶不可終日，地底水管老化嚴重，爆完又爆，同樣極度擾民。有議員批評，政府曾承諾提早於明年為所有主幹道安裝傳感器，實時監察水管情況，但事與願違，絕大部分分區水管仍未完全安裝傳感器，現有的傳感器亦非實時，毫無作用，政府未有就安裝實時傳感器提供時間表，令人失望。明乎此，當局要市民有獲得感、幸福感，不能單靠一張嘴，必須切切實實由改善民生大小事做起。