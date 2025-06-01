世界視線：自願者聯盟援烏　特朗普借坡下驢

5月28日，當特朗普在白宮被問及俄烏議和的進展，俄羅斯總統普京是否有誠意終結戰爭，特氏表示，他會用兩星期時間確認普京是否認真尋求和平。軍政及傳媒評論均認為，這是特朗普慣用的拖延手法，顯示他的無助。至於特朗普之前批評俄羅斯在5月24至25日，以數十枚導彈及近300架無人機攻擊烏克蘭首都基輔，導致數十人死傷，行為瘋狂，但當被問及普京於5月20日乘軍用直升機，在庫爾斯克被烏克蘭無人機群襲擊，他就表示不知情。

這個回答只有兩個可能，一是特朗普撒謊，因為如此重大的斬首行動，他不可能不知情。另一個可能是特朗普真的被蒙蔽，而這說明他背後的政治力量在自把自為，提供情報給烏克蘭，執行這種恐怖主義行刺。而克里姆林宮甚至懷疑俄羅斯政府有內鬼。

種種迹象顯示，烏克蘭總統澤連斯基及美國鷹派深層政府面臨戰敗，已到了歇斯底里及不擇手段的地步。一個國家或政體行使這種恐怖主義手段，已嚴重違反國際法及失去正當性，普京政府自然有理據以牙還牙，以避免同樣情況再次發生。普京與澤連斯基之間的仇恨，已到了你死我活的地步。

事實上，莫斯科的表現算是非常克制及得體。面對這次行刺事件，當克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及，德國總理默茨接受以導彈遠程襲擊俄羅斯，又計劃投資及提供技術，在烏克蘭國內生產遠程導彈，佩斯科夫表示，即使法國及德國爭相提升對俄羅斯的挑釁，俄羅斯仍然會按照安排，於6月2日在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄烏第二輪談判，提交俄方承諾的備忘錄。

佩氏這番話，明顯是說給特朗普政府聽，表明俄方不會理會歐洲反俄的「志願者聯盟」對和談設置障礙，和談本身應由美俄兩國處理和商討。從特朗普指摘普京「瘋狂」的意氣說話，對比佩斯科夫對事態的最新回應，足見普京主導下的俄羅斯政府，是堅定不移地追求要依照它的條件達成和議。

看來，6月2日俄烏談判的備忘錄，會出現分歧，相信只有特朗普與普京之後再透過通話甚至親自會面，才能找到解決途徑。特朗普應該不會走前總統拜登援烏的老路，如今「自願者聯盟」堅持援烏，特朗普正可借坡下驢，置身事外。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻