內塔尼亞胡政權會否堅持加薩屠殺？

前總理、高官、議員、軍隊的軍官都出來，公開反對對加薩的進一步佔領與屠殺。國際上反對、批評、攻擊的聲勢愈來愈大，以西班牙為首的國際聯盟隊伍擴大，不少國家都表示不容許以色列的屠殺，開始承認巴勒斯坦國。國內外反戰勢頭正在加強，總理內塔尼亞胡等極端猶太復國主義者，會否把頭腦弄清，面對現實政治的壓力，不會孤注一擲？

對宗教狂熱者來說，只有信仰，且是盲目非理智的。宗教的熱情可蓋過一切從知識、理智而來的思想，無論學歷多少，聰明絕頂，世界便變為只是他信仰的虛假現實，看不見，聽不聞，感受不到。人變成機器，聽命執行。縱使自殺，也是上天堂的捷徑、樂事。

二次大戰納粹主義的起因，有着眾多的研究，卻似乎並沒有共識，解釋不了政治意識形態怎樣轉變為宗教狂熱，主宰個人、集體、組織，以至國家行為。單以立法的政治禁制，卻找不出納粹主義的根源，現代社會沒法防範納粹主義的復甦，或與納粹主義相類的政治與宗教極端主義的發展。由於不了解，社會沒有共識。相反，納粹主義與極端主義可借政治意識形態的包裝，或宗教的庇護掩飾，在現代社會各個角落裏，因各種因素而重新發展，進入國際社會的主流價值之內。

於是，反猶太主義與反猶太復國主義被混為一談，讓二次大戰德國等對猶太人的迫害，演變成西方的原罪，要向猶太人贖罪，由此而放縱了猶太復國主義。猶太復國主義借禁止反猶太主義之名，而迅速擴大，竟篡奪而成西方政治文化思潮的主流。在宗教層次，更與基督教（天主教）勾結，攻擊東正教與伊斯蘭教。

宗教狂熱經民主政治、地緣政治包裝，變成了國際政治社會文化體系之內排斥異己、獨尊猶太的傾向。而由於在宗教與文化價值上的勾結，基督教與猶太復國主義也輕易地滲入西方政治、文化，變成西方價值體系的核心部分。這些上層建築的發展，必然反映在經濟基礎，反映在國際經濟的轉變趨勢和控制上。

二戰是猶太復國主義入侵美國的建制與國家機器，其後便是西方體系的猶太化。猶太價值、猶太復國主義通過各個被滲入了的民族和國家，主宰歐美，其後便是猶太化的歐美與其他宗教民族的鬥爭。