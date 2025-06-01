俄羅斯和烏克蘭的停火議和談判，實乃分兩個階段，一是先停火，二是停火後雙方坐下來談結束戰爭。先停火可以是有條件的，也可以是無條件的。這個問題俄烏拉扯了很久，特朗普也為此斡旋多次，但都不成功。

俄烏之戰愈打愈激烈、愈打愈大，而停火問題一直談不攏。日前，俄羅斯總統普京要一錘定音，開出停火談判的條件：一是西方領袖必須書面保證停止北約東擴；二是烏克蘭保持中立；三是解除對俄羅斯的部分制裁。如果西方領袖做不到這三條，就不會有俄烏停火議和結束戰爭，普京就會尋求用軍事勝利向烏克蘭和歐洲展示「明天的和平將更令人痛苦」。這就是普京赤裸裸的「以戰逼和」，逼烏克蘭、西方認輸認錯投降。

普京提出的這三條，烏克蘭、西方如果認同了，那首先就是認衰認錯了——這場戰爭就是因為北約東擴、威脅俄羅斯的安全、用烏克蘭當槍使、挑釁俄羅斯引發的，普京的「特別軍事行動」就絕非甚麼「侵略之舉」。如此這般，烏克蘭和西方就在國際社會上失去了政治高地、道德高地，活該捱打。有了這個局面，在未來的停火結束戰爭的談判中，烏克蘭、西方將為之氣短，莫斯科可以要得更多，更有利遲早收復整個烏克蘭。可見，普京的停火談判條件相當辣，深謀遠慮，直搗要害。

對此，特朗普最先明白，知道他的停火斡旋根本不可為，實際上俄烏戰爭也天天在打，從未停過。特朗普開溜之前，只能對普京和澤連斯基說：「哥兒們，我管不了，不再傳話了，你們的事兒，你們自己搞掂吧。」

然而歐洲不信邪，要表現一下自己並非浪得虛名的世界級玩家，大喊要支持烏克蘭抗俄到底，並算計着自己的英勇行為若能取得一點勝利，就能拉回美國攻俄。就算取不了勝利，歐洲局勢危矣，美國還能真的不管嗎？歐洲落入俄手，美國不怕嗎？無論怎樣，歐洲都想賭一鋪。