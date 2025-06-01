現在的美國，只能用一個「亂」字形容。聯邦國際貿易法院剛剛裁定特朗普單方面實施對等關稅越權，並阻止相關措施生效，詎料相隔不足一天，聯邦巡迴上訴法院即接受特朗普的請求，暫緩聯邦國際貿易法院的裁決，恢復實施對等關稅。這樣一項關乎國計民生且涉及全球經貿的大事，說變就變，朝令夕改，是不是很不可思議？實際上，這已成為特朗普政府的常態，幾乎每項政策皆是朝令夕改，美國企業與民眾固然無所適從，全世界更是被耍得團團轉。

上訴法院的裁決只是暫時保住關稅，最後還要提上最高法院定奪，結局難料，即使特朗普政府能夠取得最終勝利，也要經過連番訴訟和折騰。何況目前還有十幾個州和眾多企業團體正聯合提出訴訟，司法纏擾，內外交困，怎一個亂字了得。須知美國內亂不僅是自家的事，而且影響全球經貿，各國正拭目以待，看這場鬧劇如何收科，看老美還要如何折騰。

人們有理由相信，特朗普頭腦確實有問題，否則怎會如此顛三倒四。亂揮關稅大棒，既不按牌理出牌，更沒有考慮後果，以致反覆無常，五時花六時變，也許自己也不知自己在做甚麼。這邊宣布向全球徵收對等關稅，那邊又改稱暫緩90天；這邊宣布向歐盟徵收50%關稅，那邊隨即改口延期執行。堂堂總統信口開河，說話如放屁，治國當兒戲，如何取信於天下？

當然，老美以世界霸主自居，從來不會考慮如何取信於天下，尤其不少國家領導人爭相赴白宮親「屁股」，更是令其得意忘形。唯一讓特朗普下不了台的國家就是中國，不管美方使出甚麼招數，中方都毫不妥協。現在美國內部亂成一團，訴訟不斷，特朗普談判籌碼大打折扣，中方更是底氣十足。甚至其他國家也改為觀望，不再一味跪低，連一向對美國唯命是從的日本，也宣稱不急於達成貿易協議。

特朗普將商場那一套拿來治理國家，並用於外交，自以為得計，殊不知弄巧成拙，不但沒有達到預期目的，反而到處碰壁，在外得罪全世界，在內搞得民怨沸騰。其從商經歷中曾破產過6次，打了4,000多場官司，擔任總統後依然官司不斷，似乎正在走過去的老路，既折騰美國，更折騰全世界。侵侵繼續胡攪蠻纏下去，美國不敗在其手裏才怪。個人破產可以東山再起，國家破產又將如何挽救？