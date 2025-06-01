南韓總統選舉前夕，民調高近五成的李在明，當選可謂毫無懸念。美國《時代》雜誌邀他專訪，談到若中國大陸武力攻台，南韓會否馳援台灣，獲李在明以「等外星人入侵地球時，我才會考慮這個問題的答案」作回應。事實上，李在明向來親華，跟尹錫悅親美舐日完全不同，相信中國樂見其當選，中韓關係將會回暖。

但眾所周知的是，南韓總統都中了「青瓦台魔咒」，遭彈劾下台的前總統尹錫悅，即使當選後拒絕入住青瓦台，一樣難逃中咒命運，李在明可以例外嗎？此前他已官司纏身，直到參選前一刻才獲放生，但其中一宗案件，即他過去擔任京畿道城南市長時，涉嫌向商界洩露市區重建機密訊息一案，其下屬遭檢方調查時輕生。2021年李在明受訪堅稱不認識這位下屬，被檢方以「散布虛假事實」違反《公職選舉法》起訴。

該案原本在二審已判其無罪，但檢方不服向大法院提出上訴，最高法院5月1日認為「二審誤解法律原則」，推翻無罪判決，發還重審。雖然無礙其參選，但此案會否成為其當選後的政治阻力，可想而知。

更有甚者，堡壘從內部被攻破，他家有不肖子，最近因性騷擾當紅女團成員，而遭輿論推上風口浪尖。李在明不得不承認教子無方，向公眾道歉。

一葉知秋，家人可能會成為其政治生涯的硬傷。類似事例不勝枚舉，例如2009年跳崖身亡的前總統盧武鉉，執政時強調清廉，卸任後卻被揭發擔任總統期間，其夫人和兒子涉嫌收受600萬美元賄款。又如尹錫悅，搞出戒嚴鬧劇導致下台，一大原因是其妻子及岳母一家都涉貪，遭反對派咬實唔放，逼得這位愛妻號狗急跳牆。李在明能否逃過一劫？實在令人不許樂觀。