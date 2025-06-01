人們經常說：「一百歲死不去，還有新聞可聽。」事實上確是如此。過去怎樣也想不到，印度是泱泱大國，早前與宿敵巴基斯坦打了一場空戰，只不過損失幾架戰機，所謂「勝敗乃兵家常事」，輸了便輸了，臥薪嘗膽，他日再戰江湖便是。然而，印度的莫迪政府非但掩飾其事，還把喪事當作喜事辦，宣布全國慶祝10天，更要派幾個代表團出訪各國，跟人家說今次印巴之戰，是印度打勝仗。

當年美國打贏第二次世界大戰，印象中也沒有舉國慶祝10天，更沒有派使節團周遊列國，宣揚自己是戰勝一方。莫迪今番就算不是喪事喜辦，也是小題大做，未免太貽人笑話。生產「陣風」戰機的是法國達梭公司，該公司聽聞賣給印度的戰機在印巴空戰中被毀，要求到印度查看，卻被印方所拒。既然說是戰勝一方，卻如此藏頭露尾，豈不惹人疑竇？

事實上，紙是包不住火的，在5月7日印巴空戰的頭一天結束後，一家生產飛行彈射逃生椅的公司馬上公布，他們錄取到有3張彈射椅被啟動，反映出應該有3個飛行員曾緊急逃生。除無人機以外，當天巴基斯坦宣稱擊落了5架戰機，其中3架是陣風，兩架是俄羅斯製的戰機。陣風戰機恰巧是選用上述公司的彈射椅，證據完全脗合，莫迪政府可謂欲蓋彌彰。

近日的印度，又忙於宣傳該國的國民生產總值（GDP）正式超越日本，位列世界第4。印度是世界人口第一大國，GDP超越日本甚至德國乃是早晚之事，根本不足為奇。然而，要想成為真正的大國，就該有大國的範兒，如果在一場軍事衝突中吃了虧也不肯承認，就難以力求改進，一個國家長期只靠謊言維持，又如何可以長久？