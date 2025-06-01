台灣監察院爆出濫用公務車醜聞，秘書長李俊俋竟要自己的秘書室人員開公務車接送愛犬美容！而上行下效，監委蘇麗瓊與林郁容也被發現利用公務車看牙醫與接送親友去機場，簡直把公務車當成免費計程車。身為監察院長的陳菊，自己臥病在床早已不能視事，卻仍不願辭去職位。副院長李鴻鈞對一連串的違法現象，竟只作出端午節後禁止個人使用公務車的裁決，沒有任何積極追究相關責任的迹象。顯然把台灣人都當成金魚腦，認為只要有其他新聞事件蓋過，大家就可繼續和稀泥。

眾所周知，民進黨取得政權後，監察院變成打擊異己的走狗打手，早已喪失孫中山當年設計的功能，這群監委養尊處優、混吃等死，唯二的功能就是浪費公帑與扮演鷹犬。而在連環醜聞爆出後，竟還有臉為預算被刪提出釋憲！在野黨不趁民怨沸騰的此時此刻出擊，更待何時？

過去民進黨在野時一直說要廢除考試院與監察院，回歸三權分立制度，連陳菊當年上任時，都宣稱自己的目標就是要廢除監察院。民進黨自然是譁眾取寵、沽名釣譽，但在野黨正可利用這個機會，爭取議題的主導權。五權分立本是國民黨的主張，自己提出廢除，顯得無關私利、大公無私。而民眾對毫無功能卻花費巨大的監察院詬病已久，廢除監察院不僅能撙節開支，還可贏得民心，也少了一個能騷擾糾纏的敵人，何樂而不為呢？

更重要的是，自民進黨發動大罷免後，在野黨就一路被牽着鼻子走，幾無還手之力，現在正是搶佔主導權、引領話題的最佳時機，此時提出廢除監察院，不僅可以反守為攻，還可凸顯民進黨滿口謊言的詐騙集團本質。朱立倫與黃國昌應該趕快行動，別再錯過最佳時機了！