港府日前公布30項措施，希望促進銀髮經濟。客觀而言，香港是全球最長壽的地區之一，加上人口不斷老化，銀髮經濟確實有發展潛力。但要做大個餅，恐怕還要打通一些堵點，才能讓長者放心消費。

首先，香港退休保障不足，除了公務員和教師等少數人，大部分打工仔退休後皆是依賴強積金生活。這筆錢在65歲時一筆過支取，很多人都擔心不夠，因為壽命愈長，醫療開支往往愈大。在未有充足的退休保障之前，長者實在難以放開消費。

其次，銀髮經濟只是一個籃，諸如長者的衣食住行、消費的產品和服務，都可裝在這個籃子裏，視為銀髮經濟一部分。隨着未來長者在人口結構中的佔比愈來愈高，理論上銀髮經濟佔整體經濟的比例亦會上升。港府推算去年60歲以上人士消費額有3,420億元，10年後可增至4,960億元，更多反映的是人口老化因素。當局的促進措施推出後，估算只會帶來170億至342億元的增量，效果不算顯著。

無可否認，香港長者的確頗有錢，因為他們大多生活在香港上世紀發展最快的時代。早年的香港遍地黃金，只要勤力工作，一般都會有些財富在手。本地銀行多次發表的調查報告，顯示千萬富翁的平均年齡約為60歲，正是銀髮一族。

但問題是，長者的財富分配非常懸殊。一方面是有一群巨富名列富豪榜，另一方面是貧窮長者愈來愈多。去年一份貧窮狀況報告，反映65歲以上貧窮長者人數超過58萬人，比5年前飆升逾四成。這些貧窮長者大部分是靠綜援和長生津生活，即使商界推出再多的銀髮消費產品和服務，恐怕他們也無福消受。至於有錢的一群人，物質生活早就不缺，刺激他們多消費亦十分困難。