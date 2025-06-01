昨日講到，特朗普先後威脅向中國、歐洲以至全世界狂加關稅，但全都在短短數周以至數天後，以種種理由撤回或暫緩。特氏稱之為談判策略，中國人叫做「縮沙」或「龜縮」，美國人則慣稱作「雞縮」，英文是chickens out。

特朗普的經貿措施頻頻「雞縮」，令金融市場出現了名為「TACO交易」的用語。Taco原意為墨西哥餡餅，用軟身薄餅求其包着一些雜菜和內臟肉碎，並徒手拿着食用。這種簡單的下欄小食，很受包括非拉丁裔的美國人歡迎，並將之改良成更巨型、更不健康的硬皮美式Taco。但這裏不是寫食經，而是講全稱為「Trump Always Chickens Out」的市場現象，中文就是「特朗普總是雞縮」。

「TACO交易」意指每當特朗普政府推出一些瘋狂的經貿或金融政策，例如針對某個國家大幅加徵關稅，導致美國和有關國家的股票、債券或幣值大跌，往往就是趁低吸納的好時機。因為特氏總是會因應市場和選民的負面反應，而撤回或暫緩相關政策，令市況迅速逆轉，讓夠膽入市撈底的投資者賺個盆滿缽滿，包括特氏的一些富豪朋友。

然而，由於特朗普的「雞縮」頻率過高和過於明顯，市場很快又產生「狼來了」免疫反應，令投資者難以再透過「TACO交易」獲利。最明顯就是特氏日前揚言向歐盟加徵50%關稅，美國以至歐洲的股市都近乎零反應。唯一「中計」的是一向親美的歐盟委員會主席萊恩，不夠兩天便親自致電特氏求和，特氏亦一如市場所料立即暫緩加稅。

「TACO」與「狼來了」效應在哈佛事件中也有出現。特氏肆意打壓哈佛大學及威脅對外國留學生進行政治審查，嚇退了一部分中國和香港的學子，但更多人選擇觀望，期待特氏很快又會找個藉口「雞縮」。