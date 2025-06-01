爆水管，竟然好似扑傻瓜咁，一個爆完又一個凸起！老朽多年前在此欄曾戲稱香港也有「水都威尼斯」的影子，水管爆個不亦樂乎，鹹水淡水都有，如果真係「水為財」，香港呢個日日在噴水嘅東方之珠，想唔發都難咯！正是「四條馬路三條浸，一城水色半城船（車被水浸）」，香港呢個噴泉之都，從另一個角度看，算搶鏡吧！

言歸正傳，近日地底水管接二連三係咁爆裂，天時暑熱，冇水供應，不論鹹淡水，都真係十分擾民，尤其是食肆，肯定影響生意。阿哥，依家市道差，仲要冇水而影響到生意，認真濕滯；天熱冇水沖涼、冇鹹水沖廁，亦都係好難頂。屯門水管爆開有條路，繼5月26日屯門公路往元朗方向近兆康站爆水管，30日早上11時許，屯盛街近華都商場對開再現爆水管，大量黃泥水湧出。受事故影響，屯盛街一條行車線封閉至31日清晨時分，附近樓宇例如華都花園第1座、屯門市廣場商場等，暫停鹹水供應約9小時。

有議員批評，屯門在幾日之內兩度爆水管，油麻地、彩虹亦有水管爆裂。其中彩虹近坪石邨對開觀塘道東的道路，有地底鹹水管爆裂，湧出的水淹浸行人路和行車線，駛經車輛如陸上行舟。

去年9月尾，長沙灣發生水管爆裂導致路陷，一輛的士墮入深坑，幸好司機及男乘客及時逃生，其後的士瞬間被浸沒頂，畫面儼如災難片；那個男乘客若換了是老朽，咁就遴迍矣，皆因老朽年紀老邁，雙腿乏力，未必能快速逃離車身！

議員直言爆水管係需要緊急處理嘅民生大事，要求政府到立法會交代事件。有關當局成日話將陸續安裝傳感器觀察水壓變化，推展智慧水務，老朽但願能安心出行，勿困於水而受驚。