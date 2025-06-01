統計處預測，到2043年，每3名香港人便有多於一人是65歲以上的長者，這一趨勢常被視為「社會負擔」。然而，數據揭示另一種可能：長者消費在10年後將增至4,960億元，其消費力與多元需求，蘊藏巨大經濟潛力。特區政府近日推出30項銀髮經濟措施，涵蓋消費、產業、財務保障等五大範疇，這正是將所謂「銀齡海嘯」轉化為「銀髮金礦」的關鍵一步。

「老有所養」需以穩健財務為基礎，筆者所屬政黨一直倡議強積金加入保證回報計劃。另外，需要對長者加強防騙教育，在金融服務上，制訂《長者友善銀行服務指引》，減少長者面對金融和詐騙風險。讓長者對資產安心，方能釋放消費與投資動能，真正實現銀髮金融生態圈的閉環運轉。長者常成為不良商家的目標，誇大功效的保健品、高風險投資陷阱屢見不鮮。政府提出「香港Q嘜優質銀色產品計劃」是正確方向，要強化認證公信力，關鍵重在執行，筆者建議設立銀髮產品快速審查通道，針對保健器械、醫療服務建立動態抽檢機制；推出「適老標籤」制度，要求產品標註使用難度等級，避免長者誤購；消委會專設銀髮消費投訴機制，簡化維權程序，並擴大消費者訴訟基金覆蓋範圍。當長者不再擔心受騙，「敢消費」才能激發市場活力。

從科技而言，現有樂齡科技「高精尖有餘，普惠性不足」。筆者建議擴大市場規模，補貼適老型設備入戶，如智能門磁、跌倒監測儀等；在屋邨、長者中心常設「樂齡科技體驗中心」展示區，破除「不會用」的心理門檻；樂齡科技產品銜接大灣區，建立認證制度，助本地產品進軍海外。

此外，「銀髮旅遊」潛力亟待釋放，例如日本有著名旅行社憑主題化、慢節奏行程（如溫泉療養、攝影之旅），年吸700萬長者會員。香港也可鼓勵開發「古蹟懷舊線」、「離島養生行」等特色產品，業界於非假日、非旺季多推出長者優惠，結合交通、餐飲無障礙改造，打造區域銀髮旅遊樞紐。

要成為可持續的經濟，長者再就業是整個銀髮經濟的核心環節。中高齡就業計劃和再就業津貼試行計劃反應不錯，政府計劃倍增中高齡招聘會。但數據顯示，45歲後勞動參與率隨年齡上升而下降，很大程度上這並非能力不足，有意見認為這是職場對年齡偏見所致。社會有需要討論《年齡歧視條例》立法，並設立「銀髮人才庫」，善用高齡人士的經驗和能力。長者絕非「過期資產」，而是社會亟待重啟的智慧儲備。

香港的30項銀髮經濟措施，是亞洲首個系統性應對老齡化的政策框架。當局強調，「促進銀髮經濟，既為本港經濟注入活力，亦讓長者共享發展成果」。當長者能安心花錢、放心工作、開心生活，「銀髮經濟」便不再停留於口號，而成為融合福祉與發展的文明實踐。