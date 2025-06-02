世界視線：以難敵全球對抗　默茨亦見風使舵

歐盟成員國對以色列在加薩的種族滅絕行動，已經愈來愈不能容忍，其中可起關鍵影響的是德國。德國總理默茨最近表示，「我已不再理解以色列軍隊當下在加薩的行動目標是甚麼」。他認為以色列已越過紅線，違反人道主義國際法，加重加薩平民的苦難。德國外長瓦德弗亦稱，是否批准新的對以色列武器交付，將視乎對加薩人道局勢的評估結果作出決定。

由於德國在納粹時期（1933年至1945年）大量迫害及屠殺猶太人，由二戰後的西德至現今的德國政府，都為自己過去加害猶太人作補償，認為有道德責任保衞以色列的存在，故此德國一直支持以色列可維持強大軍事裝備。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數字，由2020年至2024年，美國供應以色列66%的軍事裝備，德國供應33%，意大利供應1%。德國供應以色列的軍備，包括戰艦、魚雷、裝甲戰車、軍用車輛、反坦克系統、防空系統以及彈藥。2023年哈馬斯突襲以色列後，德國大量供應以國軍火，全年達3.26億歐元，是2022年的10倍，2024年也達1.61億歐元。

去年3月，尼加拉瓜向國際刑事法院提出訴訟，指控德國向以色列出口武器、停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供資金的行為，違反了反種族屠殺國際公約以及其他國際人道主義法規。德國現政府的社會民主黨以及反對黨派，都反對繼續向以色列提供軍備。國內的軍政專家批評默茨裝糊塗，無視以色列種族清洗及暴力驅趕加薩民眾。

雖然當前美國仍是支持以色列的主力，但德國若能立即議定對以色列軍火禁運，可給以色列及特朗普政府很大的壓力，加上歐盟若能盡快議決對以色列實施經濟制裁，將使以色列政府內部更加分裂，人民更加走向反戰。由於歐美社會對以色列的種族滅絕行為強烈不滿，特朗普政府最近撇開以色列，與哈馬斯商議停火，問題是內塔尼亞胡政府是否會接受。

德國學者就批評默茨虛偽，指德國對猶太人的道德責任，更應全盤考慮以色列與周邊阿拉伯國家和平共處，而不是要造就以色列軍事強大，去霸凌及迫害巴勒斯坦人。其實德國過去是假借對猶太人的道德責任，對其售賣大量軍備，以維護德國軍工企業的龐大利益；如今以色列經濟隨時撐不下去，德國軍工企業恐怕無利可圖，因此也考慮停止供武。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻