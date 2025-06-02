娛圈單打：索到人人都想食　女神太過有魔力

喂，南韓呢半年來舉國立立亂，演藝圈固然有大把醜聞，前總統尹錫悅遭彈劾下台，更引發政壇七國咁亂！好啦，總統大選明日舉行，1號候選人李在明嘅封關民調高達五成，當選毫無懸念。奈何千算萬算，算漏咗家有衰仔！佢位公子口不擇言，竟然性騷擾人氣女團aespa隊長Karina！喺網上寫下「好想咬佢一啖」、「真係好想食佢一次」等露骨心聲！嘩，猥瑣得佢吖！

李在明緊急道歉，承認冇教好個仔，而背後勢力亦開始做嘢，狂轟Karina日前穿上印有2號字眼嘅紅色外套，即係暗示支持2號國民力量黨候選人喎！喂，大家都知，藝人最忌捲入政治爭議，何況正值選舉敏感時期，唔畀人大做文章至奇！

咁Karina都即時刪相兼道歉，至於李在明公子單嘢，似乎因此被淡化，成功轉移視線。冇計啦，人紅是非多，政治又骯髒，鬼叫Karina紅透半邊天咩！25歲嘅佢，唔止有美貌，仲有魔鬼身材，莫講話猥瑣佬流晒口水，好多男星亦拜倒石榴裙下。

Karina曾經跟韓劇《還魂》男星李宰旭有過一段短暫情緣。二人去年2月喺米蘭時裝周邂逅，一見鍾情，迅速發展地下情，其後遭傳媒踢爆拍拖即大方認愛，點不知焫㷫一班粉絲，大罵佢戀愛腦拖累其他成員，男方亦不停被攻擊，卒之頂唔順，喺認愛5個星期後火速分手！

之不過，Karina亦不愁寂寞，傳聞連GD都冧到佢暈，唔止邀請佢擔任《Too Bad》MV女主角，仲喺綜藝騷大獻殷勤，親自欽點送上「願望券」，講明任佢差遣，捉曱甴都得，恨死隔籬啦！