正論：為打卡無視警告　宜修例加強執法

行山郊遊打卡的致命意外，近年時有發生。去年1月，一名居住在彩虹邨的六旬男子，帶同來自深圳的胞妹、胞弟和3名親友，一行6人到石澳郊遊，其中排行中間的胞妹在海邊石灘拍照打卡時，疑因意外跣腳墮海，同行的兩個兄弟立即跳下海救人，誰料胞妹和胞弟齊遭海浪捲走溺斃，兄長亦受傷。原本是全家一同出遊的美事，結果因為拍照打卡，釀成兩死一傷的悲劇。

事實上，香港的行山打卡熱點非常多，包括龍脊、大棠楓香林、紅香爐峰、青衣自然徑、衞奕信徑、自殺崖、針山等。其中，龍脊以其壯麗的海景，以及多次登上全球最佳山徑排行榜而聞名。最近政府落實包括深度遊等9個旅遊熱點項目推動「無處不旅遊」，其中不乏行山好去處，果然大收旺場；內地端午節連放3日假，西貢萬宜水庫東壩繼五一長假後，再次被內地旅客逼爆。

西貢區議員方國珊5月31日到東壩直擊，見到小巴站、巴士站人頭湧湧，但秩序算是良好。不過，方國珊期間發現在破邊洲觀景台，有旅客「越界」到危險山崖邊打卡，她形容有人拿着兩支銅鋼棒揮舞，亦有人學《鐵達尼號》的主角打開雙手以迎風，險象環生。方指出，錨形石堤一邊山腰有一條捷徑，十分危險，已見漁護署派員在捷徑入口站崗，禁止任何人進入。然而，走到破邊洲的最佳觀賞位置，她目擊不少旅客跨過漁護署「危坡不可越欄」的警告牌，危坐在地質公園的山崖邊，或是做出不同造型動作打卡。她引述在場港人說：「今日吹強風下睇到提心吊膽，非常危險，真的很擔心發生意外。」

致命意外的發生，往往都是遊客樂極忘形，忽視警告，像石澳近大頭洲海邊石灘有張貼提醒告示，而一些出事地點附近亦有設置欄杆，但仍常釀悲劇。究其原因，不就是有部分市民、遊客，為了影張靚相，專門挑選在大浪來時打卡，也有人專在險徑削崖做高難度動作，只為博取點讚或贏得掌聲。事實上，挑戰危險，玩命打卡，為一張靚相去到太盡，「攞條命來較飛」，都是不值得，一次意外，變成遺憾，有甚麼比安全更重要？有甚麼比生命更可貴呢？

根據一項2022年發表於《旅行醫學雜誌》的研究，由2008年到2021年，全球與自拍相關的死亡數字大約有379宗，比起同期被鯊魚咬死的人數，竟高出4倍之多。而根據當局數字，由2020年至2023年9月，全港約有3,000宗攀山拯救事故，同期傷亡個案亦由每年100多宗增至約600宗。

內地旅客「越界」打卡無視危險，目前漁護署也只能作出口頭勸喻。方國珊呼籲應該加強人手警告及提示，長遠應修改法例，增加執法權力，以加強阻嚇作用。「罰不懲，謂之縱惡」，古人認為懲罰達不到警戒惡行的效果，這就叫「縱惡」。「越界」打卡，不守規則跨過欄杆打卡，雖說不是「大惡」，不過，立例還是不應太「手軟」，不聽警告宜重罰5萬元，甚至予以短期監禁，畢竟人命關天也。