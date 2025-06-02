中國不可能關着門強盛。一是強盛的基礎是經濟發展，經濟發展涉及貿易，貿易順差才可強盛，有超出本國資源基礎的生產擴張。一旦超出本國，中國之得是他國之失，即使非零和遊戲，所得利益總有差別，差別便形成中國與其他國家的經濟、政治矛盾，需要解決。

二是中國強盛，擴及國外。一方面，中國會改變與外國的強弱差別，貿易逆差轉順差。外國的損失不單止是原來的得益減少，且中國競爭會侵蝕其國內利益。另一方面，政治建基於經濟，他國國內經濟，包括外貿，受中國競爭打擊，依附在這些經濟之上的既得利益者，必然有受損的結果，這些國家要扭轉與中國經濟新的差距，這些國家的既得利益者也要從政治、軍事、經濟各個領域，與中國鬥爭，企圖維持它們原有的利益份額。

因此，中國強盛，一是不可能關着門完成，要依靠國際分工的競爭優勢；二是必然觸犯他國的既得利益者，因而掀起政治、軍事的衝突。世界經濟已經全球化，沒有多少角落可以逃避全球化衝擊。即使抗拒，仍然會面對全球化的大國的攻擊。中國已是大國中的大國，與美國相同，全球化的依賴同樣巨大。中美貿易戰，正顯示出全球化大國避不開全球化競爭。美國不僅要改貿易逆差為順差，且要取得對中國的貿易順差，沒有和平共存、文明競爭的機會，甚至美國一如19世紀的歐洲帝國主義，企圖把俄羅斯、中國分為多個小國，分而吞之。它們對鄂圖曼帝國、奧匈帝國的分割成功，成為歷史先例。

烏克蘭戰爭、中東衝突，使美國對中國的攻擊拖延，因先要瓦解俄羅斯和伊朗，才可全力對付中國。攻擊俄羅斯、伊朗，便也為了攻擊中國。拉攏印度，亦是為了對付中國。中國可借美國分心分力而趕超建設來準備戰爭，但更佳的方法不是關門建設，讓美國在全球清理反抗，統一各國再來一次八國聯軍侵華。中國不能再犯清朝的錯誤。

在美國還未集結足夠力量對付中國時，要先在國外破壞美國的集結。不是圍魏救趙，而是先發制人，以攻為守。當然，中國不需要發起戰爭，而應支持與美國鬥爭的國家，把美國困於無止境的鬥爭中，不能自拔。這是最低成本的戰爭，不戰而勝。中國當年參加韓戰、越戰，便是這樣的戰略。海內外的民粹主義者，懂得這樣的歷史、這樣的戰略嗎？