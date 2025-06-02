在新加坡召開的「香格里拉對話」會上，法國總統馬克龍和美國國防部長海格塞斯，先後發表針對中國和公開攻訐挑戰中國的講話。

馬克龍先是聲稱，法國和中國是朋友，雖有分歧和競爭，但有合作；然後話鋒一轉，拿俄烏戰爭說事，暗喻中國威脅他國、破壞秩序。他表示，如果允許俄羅斯在不受反對的情況下掌控烏克蘭部分領土，這將開創先例，對亞洲構成風險。他更說：「如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對；如果事件發生在菲律賓或台灣，各國會如何應對？」

這裏，馬克龍十分陰險地把中國在南海捍衞領土領海主權有可能與菲律賓爆發衝突，把中國實現國家統一、粉碎「台獨」分裂行徑，類比成俄烏之戰，類比成「俄羅斯侵略烏克蘭」，並膽大妄為，當場煽動「各國會如何應對」？馬克龍的險惡居心和醜陋面目昭然若揭！

緊接着，海格塞斯張牙舞爪、氣勢洶洶的粉墨登場。他叫囂所有人都必須清楚，中國正在準備使用軍事力量來改變印太地區的勢力平衡；叫囂中國構成威脅是真實存在，而且可能迫在眉睫；叫囂亞洲國家必須加大國防開支應對威脅。他聲稱，美方明確認為，中國共產黨武力征服台灣，將給印太地區和世界帶來毀滅後果。海格塞斯還給「盟友」打氣壯膽，聲稱「我們將一直留在這裏」。

馬克龍的胡說八道沒有多少膿水，只是他的自我膨脹，硬充大尾巴狼而已。海格塞斯的叫囂、挑釁、挑撥、挑戰，會對40位各國代表起啥作用嗎？想必也十分有限，大概只有一個菲律賓會受到鼓舞，還有那個盤據在台灣島上的「台獨」首惡分子賴清德之流，會有「美國老爸今次又幫我出頭」的感覺。然而，「美國老爸」今次放話雖狠，但依然不改「對台模糊戰略」，不敢表示「出兵武力護衞台灣」，賴清德當局還是「思之極恐」也。