今年在新加坡舉行的香格里拉對話，中國國防部長沒有像往年一樣赴會，而是改派國防大學代表團參加，降了好幾個層級。美國國防部長海格塞斯難得有此唱獨角戲的機會，於是特別賣力表演，在對話會上拉幫結派，挑撥離間，大肆攻擊中國，好一副小人得志的模樣。有中國媒體問海格塞斯為甚麼任何話題都要扯到中國，他答非所問地含混過去，可見心裏有鬼。

其實大家都知道，老美之所以任何話題都要扯到中國，皆因自己心虛，愈來愈沒有底氣。眼看中國實力不斷壯大，美國已無法遏制，只好靠拉幫結派來壯膽。海格塞斯聲稱美國不尋求與中國爆發衝突，亦不尋求煽動、征服、羞辱中國，分明是言不由衷，美國不是不想征服中國，而是根本沒有這種能力。他曾公開宣稱中國高超音速導彈可在20分鐘內摧毀美國全部11艘航母，雖是為了渲染「中國威脅論」，但也暴露了內心焦慮，所謂不尋求與中國爆發衝突，非不為也，實不敢也。

按照老美的如意算盤，最好唆擺其他國家對抗中國，自己不必出手，還可以坐收漁人之利。這也正是海格塞斯跑到亞洲煽風點火的動機所在，他要求亞洲盟友增加防務預算，正如要求北約成員國將國防預算提高至GDP的5%，這樣既可以給中國增添壓力，美國還可以大賣軍火，可謂一舉兩得。但問題是，除了菲律賓甘願充當反華爛頭蟀，還有多少亞洲國家會聽其唆擺？中美實力和影響力此長彼消，這是有目共睹的事實，亞洲領導人並非傻瓜，誰會為了討好遠隔重洋的美國而得罪強鄰中國？更何況，亞洲各國和中國的經貿關係早就遠遠超越美國。

所以說，海格塞斯的挑撥離間注定枉費心機。中國國防部長缺席今年的香格里拉對話，也正是因為不想和老美打這種無聊的口水仗。最近這段時間，中方不僅主辦了「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇」，還派出高層官員出席在馬來西亞舉行的「東盟—中國—海合會峰會」，可見中方有自己的布局，有更重要的事情要做，沒有時間陪老美說廢話。

形勢比人強，老美的思維依然停留在過去，以為登高一呼應者雲集，殊不知時移世易，美國隻手遮天的年代已一去不復返。中國本無意取代美國，更無意稱霸世界，但如果老美繼續瞎折騰，誰也無法保證其霸權不會崩潰。