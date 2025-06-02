特朗普又發狼戾。他早前公開指摘中國違反在日內瓦達成的貿易戰休戰共識，消息指，中方本來同意恢復出口稀土，換取美方暫緩關稅，但會後仍然緩慢審批稀土出口許可，導致部分美國企業向白宮投訴。特朗普無計可施，於是又打開口牌，要求與中國國家領導人直接通話。

有口話人，冇口話自己，為何侵侵不看看自己如何對待中國？特朗普揚言要進一步加強對中國出口高科技產品的管制，包括製造C919商用客機所需產品，以及中國公司設計晶片所需軟件，甚至明言禁止全球使用華為昇騰晶片。另外，他又針對中國留學生出手，既吊銷簽證，又驅趕出境，並下令各地領事館停發新簽證。

你做初一，我做十五，中國將審批稀土出口的許可拖慢來做，也是正常操作而已。由此亦可見到，稀土的確是美國的「七寸」，失去中國供應，即時令企業生產陷入癱瘓。就算侵侵瓜分烏克蘭稀土礦產，也不可能一蹴而就，沒有一段長時間根本做不出來。俄羅斯心領神會予以配合，拖延俄烏和談，侵侵除了乾着急，繼續語無倫次，根本莫奈其何。

最搞笑是，特朗普因應中方「違反協議」，聲稱很快就會與中國領導人通話，解決問題。所謂為政不在多言，你看中國領導人何曾多說半句話？中國所有發言皆有理有節，有根有據，全部遵守WTO的規定而行，沒有一個字是多餘的。反觀侵侵，一時一樣，自打嘴巴，朝令夕改，破壞國際規矩，連聯邦政府各部門都無所適從。唯一不變的是，侵侵對於等待中國領導人的電話從一而終，不等到誓不罷休。很明顯，中方早就有全盤應對計劃，不會因為特朗普片言隻字而亂了陣腳。以實際行動，讓全世界看着美國鬧笑話。