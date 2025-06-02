在新加坡舉行的香格里拉對話會上，美國國防部長海格塞斯指「中國構成的威脅是真實存在的，而且可能迫在眉睫」，又說「北京確實正在準備動用軍事力量，意圖改變印太地區的力量平衡」。若然依照他的說法，近年破壞印太和平氣氛的，責任似乎在中國，但事實又如何？我們不妨追本溯源，按年份排序，且看原本穩定的印太地區，究竟是被誰破壞的。

2012年之前，南海、台海以至釣魚島海域，基本上都是風平浪靜，但時任美國總統奧巴馬2012年提出「重返亞太」戰略，矢志要讓美國的勢力重投亞洲地區。釣魚島一直是中國和日本有主權爭議的地區，日方稱為尖閣諸島。恰在2012年，日本突然宣布將尖閣諸島「國有化」，中日兩國的爭端才開始加劇。

2014年，美國和菲律賓簽訂《加強防務合作協議》，菲方同意美軍可以使用境內5個軍事基地，此舉明顯是在威懾中國。2016年，南韓在美國協助下，部署薩德導彈防衞系統，雷達探測的覆蓋範圍，不單止包括北韓，還深入中國境內。2017年美國總統特朗普第一次上台，他當時就是以反華為己任，接二連三推出圍堵中國的措施。到2021年拜登接任後，在他治下，華盛頓對付中國的態度更加明顯。2022年，時任美國眾議院議長佩洛西不顧北京反對，堅持竄訪台灣。2023年，美國又和菲律賓簽署協議，要將美軍駐菲的軍事基地，由5個增至9個，更部署專門針對中國的中程導彈。

上述涉事的亞洲地區，包括日本、南韓、菲律賓和台灣，全部都是美國的盟友，若非華府在背後唆使，斷不會如此有計劃地圍堵中國。亞太地區本來晏安，誰才是真正的挑事者，事實斑斑可考。