台灣陸委會決定針對所謂「舔共藝人」進行調查，一旦查出客觀事實，就要予以懲戒，據說初步鎖定20名藝人。而民進黨中國部也隨即點名12位藝人，認為這12人應該是優先調查對象。被點名的藝人為歐陽娜娜、張韶涵、王心凌、吳慷仁、楊丞琳、王力宏、歐陽娣娣、劉樂妍、伊能靜、林瑞陽、張庭、文淇等。被認定的事迹則是：一、大陸十‧一當天轉發祝賀文。二、聯合利劍演習期間，發出如「台灣自古是中國領土」、「維護國家統一」等文字。三、自稱是中國台灣藝人等。

但說了這些就是「舔共」嗎？慶賀十‧一犯了中華民國的哪一條法律？中華民國的憲法就認定「台灣自古是中國領土」，而台灣不是中國台灣，難道是法國台灣嗎？這些藝人的發言雖然肯定會讓許多人看了不高興，但台灣號稱民主法治，請問到底有甚麼法令依據可以懲處這些藝人？何況，張韶涵根本是加拿大人，王力宏是美國人，台灣的法律可以懲處外國公民嗎？民進黨中國部的點名，可說荒唐到可笑的地步。

但是否真對這些藝人進行懲處，其實不是民進黨操作的重點。此時忽然拋出這個話題，目的還是為了製造仇恨，希望藉此引起討論，從而再次渲染「中國威脅論」，激化台灣民眾對大陸的敵意，並將藍白再次打成「中共同路人」，好讓民眾能上街投出罷免票，達成賴清德大權獨攬的目標。

民進黨執政靠的就是這一招，只要狀況不對，就趕緊散播仇恨對立，挑起族群矛盾，鞏固基本支持群眾後，再來分化對手，就可立於不敗之地。而藍白對這招也毫無抵抗能力，往往就此敗下陣來。在野黨若是無法破解這個招數，就只能任由民進黨予取予求，把台灣帶往更危險的境地了。