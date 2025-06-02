港府在疫後絞盡腦汁發展旅遊業，包括過去一年大力推動演唱會經濟，意圖通過大型演唱會帶動相關行業的發展，以及吸引更多旅客來港，刺激本地消費。但這個產業在亞洲地區的競爭大，香港要突圍而出殊不容易，不妨考慮同時也發展產品發布會經濟。

當前科技技術發展一日千里，更新換代快速，許多手機和汽車企業不時會舉行發布會介紹新產品，吸引消費者注意。眾多行業愛好者、數碼網紅和普通消費者，亦希望通過這種活動了解產品最新的技術，以便選擇適合自己的產品。久而久之，近年不少大型科技企業的重點產品發布會，彷彿成為演唱會，每次都能夠吸引大批人參加。

有朋友早前邀請我到深圳參加某家手機公司的新產品發布會，在現場觀察所見，該公司的產品擁有很多粉絲，數千名來自全國各地的用家到來參與發布會，甚至有網紅在現場做社交媒體直播，間接為發布會廣泛宣傳，大大提升了企業的品牌形象。

像這種發布會引起民眾高度關注的現象，在外國也有不少類似例子。例如股神巴菲特和他的公司一直是外界關注的焦點，每次舉行公司業績發布會，都會有眾多媒體前來報道。一些投資者也踴躍參加，視為學習投資知識的難得機會。今年巴菲特股東大會的與會者就有近二萬人，創下紀錄，可見公司發布會能發揮巨大影響力和宣傳效果。

香港背靠大灣區，面向全球，這個獨特的地理優勢，成為許多內地科技產品「出海」和「引進來」的雙向門戶，亦令它們的香港活動具有高曝光度。許多內地科企都在香港上市，港府應鼓勵它們來港舉行產品全球發布會，既可強化其與全球交流的效果，也能吸引大批粉絲赴港，振興香港旅遊業。