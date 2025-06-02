特朗普重返白宮4個多月，多項競選承諾和重要施政先後遭遇挫敗，包括所謂的「對等關稅」及「芬太尼關稅」被法院裁定違憲；針對歐盟、小額郵包及其他特定貨品的關稅措施，亦因種種理由被迫暫緩或「縮皮」，令他被市場人士嘲笑為TACO（特朗普總是退縮）；還有聯儲局堅拒應其要求加快減息，對哈佛大學的打壓亦被法庭喝停。

不過，特朗普政府及MAGA們近期的最大損失，應是特氏親信馬斯克的離異。特氏在去年總統選舉以壓倒性票數大勝，除了因為民主黨對手積弱和不斷犯錯，馬斯克在最後階段表態支持也是關鍵。他不僅在競選經費上支持特氏，還利用其創科界和右翼KOL的身份，透過旗下的X社交媒體大力替特氏背書宣傳，為對方贏得不少年輕人、中產階層和創科、財經界人士的選票。

本身是南非移民的馬斯克，與特朗普一樣不滿美國近年移民過多，尤其是有色人種與伊斯蘭教徒。兩人對LGBT、槍管、毒品（雖然有指馬斯克也有吸毒習慣）、發展虛擬貨幣及壓縮政府開支等問題亦立場相近，在特氏勝選後獲委任領導「政府效率部（DOGE）」，協助削減聯邦政府開支，並因而導致旗下的電動車公司Tesla受到左翼人士與被裁聯邦僱員針對，股價與銷售額都大跌。

身為全球首富，馬斯克絕對願意及有能力為自己所支持、喜愛的事情承受一定經濟損失。但作為自由經濟與全球化的支持者兼受益者，馬斯克曾多次對特朗普的關稅政策表達不滿。更甚是特氏正在推動國會通過的《稅收與支出法案》，將會令聯邦政府開支不減反增和進一步打擊Tesla等跨國企業，促使馬斯克決意正式離開白宮，令特朗普如失一臂，很可能是其政權崩解的開端。