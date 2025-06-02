美國總統特朗普重返白宮4個多月，單是一個「對等關稅」，已令全球金融、貿易動盪不安；而佢對美國高等教育的全面攻擊，迹近瘋狂，可說是美國立國近250年來，從未有過嘅亂象！咁搞落去，特朗普不會是「令美國再次偉大」，而是令佢嘅臭名永存美國歷任總統名冊。另一個現象，就係中美關係惡劣。以前評論家愛說，中美關係50多年來，不會如何好起來，但也不會壞到哪裏去，如今卻明顯的十分壞！

特朗普再度執政，關稅戰話就話係對全世界不利，可是侵侵明顯特別針對中國。中美上月在瑞士日內瓦舉行經貿高層談判後，雙邊關係一度緩和，惟特朗普上周五突然指控中方違反協議。據報道，在日內瓦談判後，中方繼續緩慢地審批稀土等出口許可，許多美企向白宮投訴，特別是汽車製造商，警告若中方不加快批出許可，車廠可能被迫像新冠疫情期間停工。中方則不滿美方打壓人工智能晶片，是以不願履行稀土承諾。

中美在貿易談判上，再次證明彼此均沒有互信基礎，美國單方面指摘中國，實在不公平。另一方面，特朗普政府表面上是打壓哈佛大學，其實美方更積極吊銷中國留學生的簽證，說甚麼要「懲戒共匪間諜」，真是欲加之罪，何患無詞！

此外，美國防長海格塞斯日前在新加坡舉行的香格里拉對話，多次點名批評中國，說中國正在準備使用軍事力量來改變印太地區的勢力平衡，沒有理由粉飾太平，中國構成的威脅是真實存在，而且可能迫在眉睫，呼籲亞洲盟友增加防務預算。中國外交部批評海格塞斯抹黑攻擊中國，大肆渲染「中國威脅論」，充滿挑釁挑撥，並指美國才是世界上名副其實的霸權國家。看來，中美雙方暫時冇偈傾。