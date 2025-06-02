港府成立的「促進銀髮經濟工作組」發布30項具體措施，涵蓋促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推廣「銀色財務及保障安排」、釋放「銀色生產動力」五大範疇，在刺激銀髮消費的同時，鼓勵樂齡勞動力重投職場。措施跨局跨界別合作，令銀髮經濟由概念成為真正落地措施。本港正面對超老齡化的挑戰，我期望這些措施可以轉危為機，釋放「銀色潛力」，構建完整及蓬勃的銀髮產業生態鏈，為香港經濟注入新動能。

長者在退休後普遍擁有一定積蓄，但對投資風險的承受能力較低，因此對低風險的穩健理財產品需求日漸增加。然而，按揭證券公司早年推出的「退休三寶」，即年金、安老按揭及保單逆按，普及度偏低。工作組未來應以加大宣傳力度為主，建議在產品宣傳時着重凸顯實際效益，透過模擬日常生活場景，具體展示回報率和現金流安排，提高長者的認受程度。同時亦可考慮推出一站式財富管理平台，整合不同渠道的理財產品資訊及投資收益情況，令長者更能掌握自身財富狀況。

北上養老近年成為更多長者的選擇，政府應鼓勵保險業界把養老金融產品與養老服務相結合，如儲蓄類保險產品，讓投保人有資格入住高端養老社區，例如內地近年興起的持續照料養老社區。此類產品目前市面上選擇有限，保險公司應利用自身優勢，結合市場需求和各方創新合作，推出更多相關產品。我樂見政府與內地保險集團接洽落戶香港事宜，期望日後為長者提供更多具質素的保險與安老產品。

近年政府通過不少「福利過河」措施，便利基層長者北上養老，但仍存在訊息分散、申請程序繁瑣的問題。若無照顧者協助，長者從搜集資料到填寫表格需花不少時間。此外，不同計劃的申請限制各不相同，部分限制更缺乏彈性，亦掣肘了有需要長者的申請意欲。例如長者若申請廣東計劃或福建計劃，則規定申請人在申請前，必須在香港連續居住一年，且在該年內離港天數不超過90天。但不少長者早已北上長住，香港無固定居所或物業，導致未能符合資格，或要與家人分開，回港居住一年以取得資格。隨着北上養老成為趨勢，政府應積極審視現行規定，評估並撤除不合理限制的可行性，以紓緩及減輕有關長者在選擇長遠於內地養老時，對適應生活的擔憂和顧慮。

對銀髮一族的關注，同時應包括他們的精神健康需要。據本地大專院校研究顯示，有近半數長者自疫情後長期處於社交孤立狀態，不但影響他們的社交能力，長遠而言更會增加死亡風險。對此，推動樂齡科技的應用普及化，並透過長者地區中心定期舉辦社交活動，都可促進長者社交，改善心理健康狀況。只有兼顧長者的身心健康，才能推動銀髮經濟長遠發展。