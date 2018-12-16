張晉爆喺屋企冇地位　鄭嘉穎唔敢激大肚老婆

藝人張晉、鄭嘉穎、周秀娜、譚耀文、釋彥能和何遠東等出席電影《葉問外傳：張天志》首映，監製黃百鳴在台上妙語連珠：「葉問打造了甄子丹做『宇宙最強』，依家佢上咗天，不食人間煙火；希望張天志打造張晉做『地上最勁』，佢貼地好多。」



現場張晉與八爺（導演袁和平）示範黐手，非常威風，不過受訪時提到早前在社交網取笑老婆蔡少芬的普通話後，蔡少芬隨即警告「有人命不久已」，提起此事，張晉即大呼自己「得番半條命」：「我估唔到咁嚴重，佢反應咁大，呢個世界真係唔公平，我講錯一個字廣東話，佢笑我幾年，佢啲普通話咁嘅樣，我笑少少都唔畀。」



尊重同怕有好大分別



自言以後講說話要加倍小心，食嘢不要亂嗡，身旁的鄭嘉穎提醒張晉以後閂埋房門才取笑老婆，張晉笑言更加不敢，驚出不到房門，張晉自認怕老婆，指老婆有暴力傾向，自己喺屋企已經沒有地位，故只有在電影中展現Man的一面，找回陽光之戀。



鄭嘉穎亦覺得怕老婆會發達：「男人其實唔怕老婆，係尊重，尊重同怕好大分別，張晉係怕，我係尊重，我屋企冇暴力，同埋我唔會公開笑我老婆（陳凱林）。」張晉即問是否閂埋房門才取笑？豈料鄭嘉穎說：「閂埋房門嗰啲叫情趣，唔知你諗咗去邊。（女王式對待老婆？）大肚一定係啦，唔敢激佢，最緊要佢開心。仔女等佢講，佢揸主意講，依家我講嘢好避忌，諗清楚邊啲講得邊啲唔講得。」



