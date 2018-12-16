因劇結緣　蕭正楠黃翠如拍拖4年閃不停

在《萬千星輝頒獎典禮2018》上因一句「多謝我太太」而驚爆婚訊的蕭正楠，和黃翠如拍拖4年愈愛愈甜蜜，並頻傳喜訊，去年更多次盛傳在澳洲及英國秘婚，連好友曹永廉也加把口指他們已婚，但遭到蕭正楠否認。而翠如曾笑言蕭正楠工作忙不停，可能2019年都未結到婚，去年更揚言如果儲夠勇氣，隨時嫁得！



公然耍花槍



雖然多次否認婚訊，但兩人不停放閃，為網民公認為最甜蜜的一對，二人除常在社交網留言以「黃脆薯」、「蕭佳麗」作暱稱來打情罵俏外，蕭正楠每次提起翠如個樣都甜到漏，並多次公開賣口乖讚女方：「佢係不能夠錯失嘅好女仔！」，翠如近年亦對蕭正楠讚不絕口，並已認定對方為終生伴侶。



戲假情真



蕭正楠和黃翠如於2014年一月傳出因拍劇集《師奶Madam》而撻着，兩人均矢口否認，蕭正楠笑言當黃翠如是變性人，黃翠如則表示當對方為契大佬。之後翠如不單被指介入蕭正楠和何傲芝的戀情，更被拍得直踩男方住所並逗留60小時，令翠如突然變「小三」！蕭正楠隨即為黃翠如拆彈，不單表明自己單身以平息三角戀風波，更公開力讚翠如：「佢係宅男女神，我都係宅男嚟！咁純嘅女仔好少見，係純得好交關，所以我先咁大膽！」惟舊愛何傲芝在微博沿用蕭正楠的金句：「邪不能勝正！」令人揣測多多。直至同年五月，蕭正楠及翠如正式承認戀情。