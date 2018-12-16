入行25年正邪撈勻　馬德鐘最爆舔朱茵

現年50歲的藝人馬德鐘，入行25年，屢敗屢戰，由2002年憑劇集《無考不成冤家》首次入圍爭視帝開始，經過16次提名後，終於憑《跳躍生命線》「麥在田」一角奪得視帝寶座。為飾演資深救護隊目這角色，他下了不少苦功，包括特地到消防處訓練營上課，學習急救、打針等知識。



馬德鐘入行前曾任警察及G4特警、加上6呎1吋的高大身形，多年來在劇集中演盡不少紀律部隊，甚至專業人士的角色，包括在《烈火雄心》中飾演消防員，在《衝上雲霄》飾演機師「凌雲志」，在《情迷黑森林》飾演蛋糕總廚「高根」等。由他飾演的警察角色不單入型入格，仲演到「升職」！先是在《O記實錄》及《陀槍師姐》等演警察及CID，又曾於《搜下留情》飾演卧底，其後在《智勇新警界》及《飛虎》系列中更「升職」成為高級督察。



出演無數經典作品的馬德鐘，在電影上最令人印象深刻的，莫過於在1998年的電影《強姦2之制服誘惑》中飾演變態牙醫，其中一幕他綁起穿上女童軍服的朱茵，更伸脷狂舔女方臉頰！而他於2000年在劇集《創世紀》出演反派「葉榮晉」，同樣廣受關注，同時更令他「升呢」踏上男一之路。